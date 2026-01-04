鳳山大造勢喊「民調都第一」！賴瑞隆：我是最能贏柯志恩的人

民進黨高雄市長初選進入最後衝刺階段，綠委賴瑞隆今天（4日）傍晚在鳳山舉辦造勢活動。賴瑞隆表示，每份民調都顯示他是第一名，其他人都有輸的時候，並強調自己才是國民黨最怕的人選，是真正能贏藍委柯志恩的人。

賴瑞隆4日在鳳山造勢。

賴瑞隆表示，自己出身菜市場，爸爸是木工，媽媽在賣肉粽，自己和大家一樣是來自平凡家庭，沒有背景，也不是政治世家，只有全力建設高雄的心。他也感謝鄉親們給他機會、栽培他，現在他想要拜託大家繼續支持自己，讓他為大高雄打拚。

賴瑞隆指出，謝長廷市長改造高雄的形象、陳菊市長改變高雄的命運、陳其邁市長打造高雄的光榮。他很感謝高雄鄉親的栽培，一路以來，從國會助理，做到局長，再到立委，沒大家支持，今天無法站在這裡，他要繼續拜託大家，當他的後盾，給他力氣，為大高雄打拚。他有十年的市政經驗、十年的立委經驗，一路以來為高雄爭取超過6000億的建設，還得到公督盟連續19次的優秀立委認證，「這是連賴清德總統都說不簡單的事情，但是我賴瑞隆做到了。」

賴瑞隆說，他每天搭高鐵南北奔波，「我在想，這就是高雄的未來，我一步一腳印，就是為了建設高雄、守護高雄，請大家和我一起，勇敢站出來，支持賴瑞隆，讓賴瑞隆繼續建設大高雄，承擔更大責任。」初選以來，他和里長們38區走透透辦了超過200場說明會，感謝所有鄉親陪伴他，他也拿出大高雄的產業、交通文化、老人、孩子、農漁業和地方的發展，為了替孩子創造更好的環境，「我主張成立育兒基金，生育津貼加碼到5萬」；為了疼惜長輩，敬老卡增加到15000點，擴大使用範圍，讓長輩更安心生活。賴瑞隆表示，過去這兩年，立法院這麼亂，國會違憲擴權、癱瘓憲法法庭，不審總預算、否決各項人事案、惡修《財劃法》，藍白的目的是讓國會亂，然後讓台灣亂，藍白惡修《財劃法》，他是第一個提出柯志恩不顧高雄權益的人，「結果她昨天又發新聞稿罵我」，不僅不知反省，還在玩文字遊戲，她讓高雄損失200多億預算，只敢閃躲，高雄人不可能接受這樣的市長人選。

賴瑞隆4日在鳳山造勢。

賴瑞隆說，「今年的縣市長大選，國民黨和中國要把我們拚倒，高雄特別重要，高雄人心頭要抓乎定。」從去年5月份以來每一份民調，賴瑞隆都是第一名，是唯一全部都贏柯志恩的人，其他人都有輸柯志恩的時候，只有賴瑞隆都贏柯志恩，「我才是國民黨最怕的人選，我賴瑞隆是真正贏柯志恩的人。」

賴瑞隆強調，高雄人不是沒給國民黨機會，但國民黨卻是「愛情摩天輪，走進中聯辦，吃碗內看碗外」，讓高雄人很失望，好家在我們選到陳其邁是市長，才讓高雄繼續進步發展。這次我們不能再讓高雄人失望，要守護高雄，高雄要繼續進步，「我賴瑞隆就是最能守住高雄的人，所以，拜託大高雄鄉親父老，請給賴瑞隆一個機會，我會穩穩接棒陳其邁市長，把高雄的未來搭起來。」高雄需要一個能夠團結，把大家「箍」在一起的市長，「我賴瑞隆是真正穩定、理性，能夠守護高雄的人，我會用所有力氣，為一生所愛的高雄奔波，我不只準備好了，我早就參與了高雄發展，我有市政的經驗和政績，能讓大家來檢驗，我會守住高雄，也能守護高雄。」

賴瑞隆4日在鳳山造勢。

賴瑞隆說，還剩最後一步，再一個禮拜就要做民調了，拜託所有鄉親，接到民調電話，唯一支持賴瑞隆，「讓瑞隆初選拚過關，贏過大選，唯一支持賴瑞隆，讓瑞隆守住高雄，把台灣守住。」

