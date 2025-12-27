鳳山大造勢湧10萬人！林岱樺高喊「無罪」：感謝天公伯主持公道

投入民進黨高雄市長初選的綠委林岱樺，今天在鳳山舉辦大型造勢活動，現場湧入10萬人。林岱樺高喊「無罪」，並提起父親、前鳳山市長林三郎的遭遇，直呼2人為人民奔走，為民打拚卻要受到冤枉、家破人亡，看到今天現場有超過10萬人的鄉親相挺，她要感謝天公伯主持公道。

林岱樺。（圖／中天新聞）

林岱樺表示，她回到了土生土長、政治起步的地方，大家共同的起家厝，溫暖的鳳山、美麗的鳳山、你我最愛的大鳳山。25年前，她從鳳山起步，一步一步走出開闊政治路，這條路有起有落，有勝利、有歡喜；有跌倒、有站起，不論遇到多大困難，大鳳山地區的父老鄉親，都把她的手牽起，給她最大的支持和溫暖。她政治生涯的每一天，從鳳山出發，一定要為了鳳山、高雄、鄉親打拚到生命的最後一天、最後一刻。

林岱樺也提到，其他參選人都選在同樣的地方造勢，只要是公平競爭、君子之爭，她都祝福每一位同志，也希望大家團結一起，爭取高雄的成功和光榮。但是，同黨不同命，有人出生是好命，而她是用命在打拚，市長初選就像馬拉松比賽，比較的是政見、名節、高雄的未來，但別人可以有啦啦隊，有派系大咖站台、可以強調靠山是誰，唯獨她受到檢調糟蹋。鳳山的大哥大姐們看到她，都說她怎麼瘦這麼多？面對打擊，她最勇敢；面對檢調，她最清白，經過檢調一年的追殺，她變成最清白，最能讓大家檢驗的市長候選人，最新的判決，更加證明她無罪的堅持是對的，「岱樺會無罪！」

林岱樺強調，她不是誰的小弟，高雄人也不是派系的小弟，「岱樺當市長，市民最大咖，市民才是天王，才是岱樺正港的頭家！高雄人要當大人，就要拚第一，就要支持高雄的女兒林岱樺！」她說，今天可以站在這裡，要感謝謝長廷、陳菊 、葉菊蘭、陳其邁市長；感念余登發、余陳月瑛、余政憲、楊秋興縣長的打拚，合併後的大高雄越來越進步，未來高雄要拚第一，就要進行市政的大改革，大改革就是行政效率、生活品質、市民福利的大改革、讓市民生活過得更好。黨內初選就要到了，她呼籲大家靜下心來想，每位參選人提出的政見是什麼？有多少政見你一聽就明白？如果你聽不懂，那為何還要支持 ？

林岱樺說，她可以很大聲、負責的講，這一次她提出的政見，是史上最容易懂、最勇敢的政見，人人聽得懂而且一定做得到，做得到的政見才是負責任的政見。第一個主軸，讓市民賺得到錢，不是只賺自己人，還要賺國外旅客來高雄玩的錢。大家都會想到巴黎鐵塔、東京鐵塔，如果在駁二有一座高塔，跨過港面對著旗津，也有一座高塔，兩座高塔用纜車連接起來，成為世界首創的纜車雙塔，再沿著旗津的海岸線，建設三座觀海塔，加上一條海上長堤，還有可以讓纜車進入塔的博物館內，這樣世界級的景點，會吸引很多國際觀光客對不對？只要國外旅客達到巴黎遊客的6.5%，國內旅遊到駁二、旗津的遊客再增加30%，每年就能為高雄賺進1000億，創造10萬個工作機會，這些數字不是亂喊口號，是她真正評估過可以實現的好政見。

林岱樺在鳳山造勢，現場湧入10萬人。（圖／翻攝林岱樺臉書）

林岱樺指出，第二個主軸，好生活，運用AI科技讓每個市民過好生活。高雄0到6歲的小朋友，每人每月發2000元，讓年輕家庭減輕負擔；國小、國中天天有牛奶喝；年輕人，人人有房子住，不一定要買房；上班族，AI會告訴你哪裡有車位；垃圾車電動化，讓你倒垃圾時不用再吸廢氣；農夫可以租用智慧農具，解決缺工問題，工人，補助風扇衣，讓你在烈日沒那麼熱；65歲以上長輩，每個人都有智慧健康手錶，隨時在身邊。從嬰兒到老人，高雄人都有好生活。

林岱樺也提到，每個市民都關心交通順暢。她將推動公車全面電動化，YouBike更普及、更好借。針對機車族，她將推動公車、垃圾車安裝路面偵測器偵測路平，若有坑洞，24小時內修好，讓機車族騎得順順順；針對開車族，她則會改善十大交通瓶頸點，「這些政見，大家都聽得到；這些承諾，岱樺做得到。支持岱樺，迎來大改革！」

林岱樺主張「五大區域亮點」，東邊發展休閒遊憩讓市民賺大錢、西邊擁抱海洋成為觀光與能源的新門戶、南邊建設運籌物流中心帶動全球貨運能量、北邊聚焦科技走廊成為創新引擎、中間打造經貿核心，成為台灣新經濟中心。鳳山就是高雄的經貿中心，核心中的核心。

林岱樺強調，這25年，高雄市她唯一的愛、唯一的未來，你我唯一的故鄉。她的爸爸林三郎在世的時候，曾再三叮嚀她，當政治人物，若沒辦法解決人民的問題，就是對不起人民，他為了解決鳳山垃圾問題辛苦操勞，卻被冤枉坐黑牢，到過世那天都沒辦法得到清白，找不到公道，「難道我們父女兩代，都要受到同樣的冤枉？同樣的委屈？難道替人民奔走，就要家破人亡嗎？」

林岱樺感嘆，在她最絕望的時候，是靠著爸爸的一句話繼續活下來，「咱不願命、不怨天，沒好命底，只要聽人民心聲，感受市民的艱難，憨憨的做，努力拚，天公伯一定給我們一個交代，給認真打拚、乾乾淨淨一個交代，天公伯啊，給世上的歹命囝一個交代、給高雄人一個交代、給林岱樺一個交代！」

林岱樺在鳳山造勢。（圖／翻攝林岱樺臉書）

「岱樺在拚，天公伯在看！」林岱樺說，這次初選，她是唯一從大岡山、大旗美地區，3萬人到今天大鳳山10萬人，超過10萬鄉親，站出來挺岱樺，她內心非常感恩，要深深一鞠躬感謝天公伯主持公道，感謝市民溫暖相挺。25年來，都是在地鄉親父老鼓勵和支持，讓她一步一步，從立委走到選市長，「初選民調電話全力支持林岱樺，支持大改革！」

