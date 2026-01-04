鳳山大造勢 賴瑞隆：20年歷練承擔接棒

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）參加民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今天傍晚在鳳山區舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動。賴瑞隆表示，自己有10年市政與10年立委經驗，盼能帶領高雄邁向下一個黃金10年。

賴瑞隆今天傍晚在高雄市鳳山區舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，現場湧入大批支持者，並集結多名民進黨立委、議長、市議員、議員參選人以及超過300名里長與百工百業代表到場力挺，展現氣勢。

賴瑞隆表示，自己出身平凡家庭，沒有顯赫背景，也非政治世家，唯一信念就是把高雄建設得更好。感謝鄉親一路栽培，讓他從國會助理、市府局長走到立法院，並懇託民眾做他的後盾，未來持續給予支持。

賴瑞隆指出，他有10年市政與10年立委經驗，為高雄爭取超過新台幣6000億元建設經費，成果可受檢驗。而面對即將到來的地方大選，高雄的選擇格外關鍵。他呼籲市民團結一致，守住城市、延續進步。

賴瑞隆表示，高雄需要一位能團結各界、穩健理性、延續市政成果的市長。他不只是準備好，更早已參與高雄的進步改變；希望未來穩健接棒，帶領高雄邁向下一個黃金10年，懇請市民在電話民調唯一支持他。

談及政策主張，賴瑞隆表示，初選以來已與各區里長於38區走透透，舉辦超過200場說明會。此外，也提出涵蓋產業、交通、文化、農漁、地方發展等政見願景。

賴瑞隆指出，除了大亞灣計畫，同時也提出更貼近民生的社會政策，包括成立育兒基金，將生育津貼提高至5萬元並贈送孕哺枕；敬老政策方面，主張將敬老卡點數提升至1萬5000點並擴大使用範圍，讓長輩生活更安心。

民進黨高雄市長提名作業預定今年1月12日至17日進行初選民調，黨內參選人包括邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人。（編輯：張雅淨）1150104