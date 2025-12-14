鳳山寺謁祖刈香回鑾 許淑華縣長恭迎扶轎遶街

鳳山寺謁祖刈香回鑾各方信徒南投市祖祠路接香，縣長許淑華親臨扶轎起駕遶行南投市街。(圖：南投縣府提供)

▲鳳山寺謁祖刈香回鑾各方信徒南投市祖祠路接香，縣長許淑華親臨扶轎起駕遶行南投市街。(圖：南投縣府提供)

位於南投市八卦山上的樟普寮鳳山寺觀音佛祖於十二月七日前往中國浙江普陀山祖廟「不肯去觀音院」刈香，並於十二月十三日回鑾，下午在南投市祖祠路接受各方信徒接香儀式，縣長許淑華也親臨現場恭迎，並扶轎起駕，跟著陣頭遶行南投市街後回廟安座，祈求地方平安。

包括縣議員張秀枝、林憶如、沈夙崢、南投市長張嘉哲、各級民代與近千位信徒都到場恭迎觀音佛祖回鑾，並一起持香團拜，祝禱平安順遂、大降吉祥，接駕隊伍與陣頭遶街，一路上鑼鼓喧天熱鬧非凡，信徒們以虔敬的心，喜迎觀音佛祖與眾神回鑾賜福。

許縣長受訪時表示，鳳山寺是山上的信仰中心，香火鼎盛，民國81年曾率隊連續3年前往浙江南海普陀山不肯去觀音院謁祖刈香，30年後的今日，受神尊指示連續3年再次前往祖廟，回娘家刈香參拜，今年是第3年圓滿年，廟方特別辦理回鑾安座儀式，讓各方信眾都能參與，感受神恩與賜福。

鳳山寺主委許銘仁表示，距離上次回祖廟謁祖已是30年前的事情，廟宇香火有一定的脈絡傳承，溯源回祖廟懷著感恩的心情回祖廟參拜，一來知曉源起何處、聯繫感情，二來有傳承之責，提升神明靈氣，祈願在觀音佛祖護佑下，大家都能平安健康。

位在南投市八卦山脈的樟普寮鳳山寺，肇基清代雍正年間，由漳浦藍姓人士隨身攜帶一只不肯去觀音院香火袋渡海來臺開墾樟普寮地區。在夜間時分這只香火袋發出五彩毫光，眾人遂感靈異，築草寮膜拜後雕刻神尊，隨著時間擴大廟廳直至現今模樣。

樟普寮鳳山寺奉祀觀音佛祖、祖師公公、天上聖母、玄天上帝、太子元帥，在民國81年曾率隊連續三年前往浙江南海普陀山不肯去觀音院謁祖刈香，在30年後的今日，神明指示須連續3年再次前往祖廟刈香，今年第3年圓滿年，由主任委員許銘仁率隊擔任總指揮，帶領管理委員會暨團隊人員全力籌備以求圓滿。