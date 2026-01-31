鳳山巖觀音寺入火安座 張善政勉續扮演地方信仰樞紐

男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2 則留言