鳳山巷弄煙霧瀰漫！高雄男「狂噴滅火器、亂棒砸車」畫面曝光 下場慘了

記者林昱孜／高雄報導

高雄男「狂噴滅火器、亂棒砸車」畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

高雄一名22歲陳姓男子21日凌晨2時許，行走在鳳山區巷弄內，提著滅火器狂噴並沿路持球棒敲打機車，民眾驚嚇之餘報警，鳳山分局抵達現場後，陳男依舊情緒不穩激動狂吼，最後被警方壓制在地上銬，將陳男帶返所保護管束後，強制送醫治療。

網友於《高雄五甲大小事》PO出影片，男子沿路狂噴滅火器，還持棍棒亂打機車，原PO質疑：「治安那麼爛嗎？」。由於剛發生台北車站、中山站隨機殺人事件，挑起警民敏感神經，員警獲報後立即趕往現場處理。

高雄22歲陳男被警方帶回保護管束，強制送醫治療。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳男酒後情緒不穩鬧事，因而在南正二路巷弄內亂打機車，經制止陳男仍不斷激動嘶吼，為保護公眾安全，員警強制將其帶返所保護管束，有關車輛毀損部分，將依毀損罪函請高雄地檢署偵辦。





