鳳山慈少環保課 走讀衛武營學減碳

高雄鳳山慈少班的戶外環保主題課程，選在靜思堂的好鄰居「衛武營藝術文化中心」，設計走讀行動，體驗微風徐徐的通透空間，如何節能減碳、永續生態。

非洲鼓音，越踩越大聲！衛武營的EchoCycle互動裝置，可獨奏可協奏，鳳山慈少班也來體驗行動節能減碳。

慈少班學員 陳研卉：「騎腳踏車是節能減碳的一個好方法，這件事情很重要，讓所有的家人們知道，讓他們也跟我一起行動。」

除了踏聲樂章，還有榕樹廣場，綠建築與你藝術共鳴。

慈少班學員 王佑成：「在榕樹廣場我們閉上眼睛，去感受風的流動，設計的緣由 整個屋子，甚至到人 也會感受到涼意。」

「我們在排"包容"。」

慈少班學員 陳姵樺：「是以落葉還有果實來組成，我們這組滿幸運的，剛好(包容)筆畫很少，大家的腳一起 往前走往前看，大家包容聚在一起。」

家長 曾于珊：「衛武營承載了我們家，點點滴滴的回憶，再次踏入的時候，很多的回憶都浮現出來，那在小孩子的成長過程中，有很多的酸甜苦辣，把這些愛的資糧，再拿出來咀嚼一下，心中就可能不會再那麼生氣了。」

慈濟志工 鄭寒青：「衛武營很大 它也有很豐富的，自然跟人文歷史的生態，藉著探索 去了解，建立起人跟自然的連結之後，你從心去愛這塊土地，你才會知道說要怎麼樣更珍惜它。」

從軍事要地，變身藝文園區，衛武營公園拉近親子感情零距離。

