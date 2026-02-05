鳳山戶政辦理「時光階梯導覽活動」 圓滿落幕

為落實戶政專業知能傳承，高雄市鳳山戶政事務所分三梯次舉辦「時光階梯」教育訓練活動，圓滿落幕；該活動透過實地解說，引領新進同仁走入位於第二辦公處的「時光階梯」，從日據時期的歷史脈絡出發，了解橫跨百年的戶政制度演變。

主辦單位今(五)日說明，該活動將導覽解說與教育訓練相互結合，由所內資深課員擔任講師，帶領同仁了解戶政業務的多元面貌；導覽重點涵蓋戶政沿革、國籍法規變遷、國民身分證演進及門牌更迭四大主題，並解說早期戶籍謄本中，如「螟蛉子」（養子）、「庶子」等具時代特色的稱謂用語。

此外，該活動亦安排新進人員熟悉第二辦公處的辦公場域與設施環境，並因應數位化趨勢，引導同仁了解戶政便民措施的發展，例如「出境遷出登記」已提供線上申辦服務，遠在國外的民眾僅需使用自然人憑證即可隨時申辦，不受時間與地點限制，兼具便利與效率性。

鳳山戶政事務所主任林江鴻表示，透過這次「時光階梯」導覽活動，厚植年輕同仁的專業知識底蘊，有助於在服務中展現更周全且更具溫度的服務品質；另外，也誠摯歡迎民眾前往鳳山第二辦公處洽公之餘，能順道至時光階梯走動參觀。

隨著數位服務的普及，手機及網路詐騙手法日益多元，林主任亦呼籲民眾切勿輕易透過電話或網路提供個人資料、帳戶資訊，以免遭不法人士利用，危害自身權益。