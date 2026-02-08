鳳山戶政「光之季」創意設攤 民眾學新知、拿好禮

鳳山曹公圳水韻悠長，承載著古城溫潤的人文記憶，也照映著新城蛻變的歷史風華；為配合鳳山區公所舉辦的「二○二六鳳山光之季」盛會，鳳山戶政事務所於七日在活動現場設攤，與民眾共度一個充滿溫馨又活力洋溢的夜晚。(見圖)

鳳山戶政事務所今(八)日說明，該所設置「光耀戶政‧好禮相隨」攤位，透過有獎問答與轉盤抽好禮遊戲內容，將戶政最新資訊與各項便民措施，以輕鬆活潑的方式傳達給民眾；同時，為呼應「光之季」主題，戶所同仁更別出心裁，在宣導過程中配戴閃閃發亮的「星星燈飾」，與民眾面對面互動時，增添亮點與趣味性。

鳳山戶政事務所主任林江鴻表示，「鳳山光之季」以光藝術重現古城風華，戶政事務所也藉由這場年度盛事，將與民眾權益息息相關的戶政資訊帶到民眾身邊；現場特別宣導「線上申辦出境遷出登記」服務，提醒國人若出境超過二年以上，依法應辦理遷出登記；如出境未滿二年，亦可依當事人之出境事實辦理遷出登記。現在只要透過網路並使用自然人憑證，即可隨時申辦，充分展現戶政服務的便利性。

此外，針對近年詐騙手法層出不窮，戶所人員亦於活動現場進行防詐宣導。林主任特別提醒，戶政事務所絕不會以「電話語音」方式通知民眾領取文件，若接獲要求操作提款機或指示匯款的可疑來電，務必保持冷靜，並立即撥打一六五反詐騙專線查證。也呼籲民眾切勿輕易提供或交付身分證、戶籍資料等個人敏感資訊，以免遭不法分子盜用，危害自身權益。