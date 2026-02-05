鳳山文龍東路建案鄰損惹議 民眾黨譴責市府失職行政不作為

光洲建設鳳山文龍東路建案引發的鄰損爭議，市府工務局處置消極、行政不作為，受災社區居民陳情無門。（民眾黨市黨部提供）

記者吳文欽／高雄報導

民眾黨高雄市黨部主委劉家榮律師五日指出，光洲建設鳳山文龍東路建案引發的地基下陷、房屋傾斜及排水系統毀損等問題，市府工務局處置消極、行政不作為，導致受災社區居民陳情無門。

劉家榮棟批，市府未能落實公權力監督，甚至有「互踢皮球」之嫌，已嚴重失職。

劉家榮表示，黨部透過地方幹部積極介入，將此案視為「政治落實在生活的每一天」的具體實踐，鳳山區副主任徐尚賢多次陪同受災戶參與協調會，與基層民眾站在同一陣線，傳達受災戶對於鑑定報告不公、越界佔用等問題的訴求。

劉家榮以法律專業背景協助受災戶，直指現有制度下建商與政府的盲點，並強調若市府不解決越界問題，將引發大規模法律訴訟，造成民眾困擾。因此提出三大具體訴求。

劉家榮主張，重啟公正鑑定，指出現有鑑估結果與事實落差太大，要求市府協助釐清責任，並應啟動重新鑑定，以求公正。法規程序正義，對於工務局曾以「建商不同意提供函文」為由駁回受災戶閱覽聲請，黨部立場傾向支持資訊公開，確保受災戶的知情權。要求強勢調處，呼籲市府應發揮強勢公權力，不應讓受災戶在漫長的司法程序中乾等，應立即針對現有損害提出實質解決方案。