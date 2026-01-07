鳳山棒球魂！林智鴻號召鄉親包場《冠軍之路》感動回顧中華隊奪冠史

▲林智鴻號召鳳山鄉親共賞《冠軍之路》，展現棒球團結精神。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】以中華隊2024年世界棒球12強賽奪冠歷程為題材的國片《冠軍之路》，正於各大院線熱映。高雄市議員林智鴻於6日晚間攜手鳳山要紅城市願景協會及安捷航空包場觀影，邀請忠孝國中棒球隊及百位鳳山鄉親共襄盛舉。林智鴻表示，中華隊透過不懈努力展現台灣迎戰挑戰的精神，不僅揚眉吐氣，也團結了全國人民。他也承諾將持續爭取相關經費與國際交流機會，讓基層棒球扎根鳳山，提升高雄在國際棒球舞台的能見度。

《冠軍之路》由知名導演龍男·以撒克·凡亞思執導，紀錄中華隊從「不被看好」到「世界冠軍」的真實過程，除了比賽精華，更有如電影劇本般的跌宕故事。繼《第九分局》、《聽見歌再唱》等包場及公益專場後，林智鴻再次以實際行動支持國片，並優先邀約培育無數棒球好手的忠孝國中棒球隊，由謝棠棣教練帶領隊員回顧前輩賽場風采，並一窺幕後秘辛，現場「小學弟」瞬間化身「小迷弟」，與支持者一同感動。

地方人士指出，林智鴻長期支持棒球運動，包括爭取近百萬經費改善校園球場、募集資源支持少棒隊，以及在議會替球迷發聲、監督澄清湖棒球場硬體品質與永續經營。2024年林智鴻赴美訪問期間，仍密切關注12強賽，見證中華隊奪冠後，與美方官員分享喜訊，獲讚台灣為「棒球強國」。

林智鴻強調，棒球不僅團結台灣，也讓世界看見台灣的堅韌與精神。《冠軍之路》呈現名將背後的汗水與心血，成功來自踏實築夢，沒有捷徑。他呼籲大家「心頭抓乎定」向前，勇敢追夢，與中華隊一樣共同踏上屬於每個人的「冠軍之路」。（圖╱林智鴻議員辦公室提供）