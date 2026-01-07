鳳山棒球魂！林智鴻號召鄉親包場《冠軍之路》感動回顧中華隊奪冠史
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】以中華隊2024年世界棒球12強賽奪冠歷程為題材的國片《冠軍之路》，正於各大院線熱映。高雄市議員林智鴻於6日晚間攜手鳳山要紅城市願景協會及安捷航空包場觀影，邀請忠孝國中棒球隊及百位鳳山鄉親共襄盛舉。林智鴻表示，中華隊透過不懈努力展現台灣迎戰挑戰的精神，不僅揚眉吐氣，也團結了全國人民。他也承諾將持續爭取相關經費與國際交流機會，讓基層棒球扎根鳳山，提升高雄在國際棒球舞台的能見度。
《冠軍之路》由知名導演龍男·以撒克·凡亞思執導，紀錄中華隊從「不被看好」到「世界冠軍」的真實過程，除了比賽精華，更有如電影劇本般的跌宕故事。繼《第九分局》、《聽見歌再唱》等包場及公益專場後，林智鴻再次以實際行動支持國片，並優先邀約培育無數棒球好手的忠孝國中棒球隊，由謝棠棣教練帶領隊員回顧前輩賽場風采，並一窺幕後秘辛，現場「小學弟」瞬間化身「小迷弟」，與支持者一同感動。
地方人士指出，林智鴻長期支持棒球運動，包括爭取近百萬經費改善校園球場、募集資源支持少棒隊，以及在議會替球迷發聲、監督澄清湖棒球場硬體品質與永續經營。2024年林智鴻赴美訪問期間，仍密切關注12強賽，見證中華隊奪冠後，與美方官員分享喜訊，獲讚台灣為「棒球強國」。
林智鴻強調，棒球不僅團結台灣，也讓世界看見台灣的堅韌與精神。《冠軍之路》呈現名將背後的汗水與心血，成功來自踏實築夢，沒有捷徑。他呼籲大家「心頭抓乎定」向前，勇敢追夢，與中華隊一樣共同踏上屬於每個人的「冠軍之路」。（圖╱林智鴻議員辦公室提供）
其他人也在看
MLB》去年世界大賽舉雙手救了道奇的英雄 外野手Dean被巨人隊DFA
去年世界大賽第6戰高舉雙手跟裁判示意球卡在護墊。救了洛杉磯道奇的外野手Justin Dean，去年季後被釋出被舊金山巨人隊網羅，今天被指定轉讓DFA，騰出名額給新加入右投Tyler Mahle。TSNA ・ 10 小時前 ・ 2
中職》林詩翔新合約上看30萬月薪 劉東洋：「盼他的故事帶有勵志意義」
台鋼雄鷹守護神林詩翔在2025年賽季表現亮眼，不僅以30次救援成功勇奪聯盟救援王，更拿下職棒生涯中僅有一次機會的年度新人王殊榮。而他的努力與成長，也獲得球團實質肯定，新賽季將以月薪30萬元以上、為期2年的複數年合約續約，整體薪資漲幅超過200%，可望寫下台鋼隊史加薪幅度最高紀錄。Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前 ・ 2
中職將迎來新洋砲？前韓華鷹洋砲親口證實：將前進台灣
體育中心／綜合報導2025年賽季效力韓職韓華鷹隊的外野手里貝拉托（Luis Liberato），休賽季來到多明尼加打冬季聯盟，今日受訪時親口證實下一站將是中職，至於加盟哪支球隊里貝拉托並沒有透露。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 9
WBC》首批確定進日本隊正選名單 大勢目標鎖定3月6日對台灣首戰
3月世界棒球經典賽(WBC)日本隊日前公布第1波8人正選名單，讀賣巨人主力後援投手大勢也在名單內，為備戰即將到來的大賽，他已開始調整，把目標放在3月6日對台灣的首戰。TSNA ・ 1 天前 ・ 4
WBC》Aaron Judge首披美國隊戰袍出賽 洋基教頭挺到底：這是很有價值的
大聯盟紐約洋基總教練Aaron Boone對於主砲Aaron Judge將參加3月世界棒球經典賽(WBC)，表態支持。 Aaron Judge連2年獲美國聯盟MVP，首次參加WBC，被指定為美國隊長，美國力拚重返世界第一，AarTSNA ・ 3 小時前 ・ 發表留言
曾被王柏融砲轟的則本昂大準備赴美！35歲高齡還有夢不留遺憾的選擇
體育中心／綜合報導東北樂天金鷲35歲王牌投手則本昂大，在2025年球季結束正式行使海外自由球員資格，根據日本《Daily》及多家日媒最新報導，則本正與多支大聯盟球隊進行深入接觸，有望在1月份敲定最終合約。FTV Sports ・ 8 小時前 ・ 5
中職》台鋼雄鷹端出總值60萬美元合約 與「左右護法」後勁、艾速特完成續約
台鋼雄鷹將於1月10日正式展開2026年球季春訓，在開訓前夕，球團率先完成洋投戰力布局，與「左右護法」後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eric Stout）完成續約，兩人2026年球季合約總值皆為60萬美元（含激勵獎金）。兩名洋投於2025年合計貢獻超過20勝、近300局投球，是球隊輪值中不可或缺的核心戰力。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 3
MLB》美國軍事行動後！委內瑞拉球員行程混亂 球隊正在聯絡球員以確保安全
由於美國逮捕委內瑞拉總統，引發兩國之間關係緊張，大量委內瑞拉的職業運動員，尤其是與大聯盟選手，導致他們的旅行行程陷入混亂，大聯盟球隊表示，他們正在聯絡球員以確保安全，但聯盟方面拒絕討論細節或提供評論。TSNA ・ 9 小時前 ・ 發表留言
離開味全龍爭取更多機會 瑪仕革斯接受樂天邀請測試
記者陳立勳／台北報導味全龍29歲一壘手瑪仕革斯·俄霸律尼去年沒在60人名單，球隊原本有意簽回，但他選擇尋求其他發展，據了...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 1
李洋首赴亞太棒球場 大讚滿意
上任4個月的運動部長李洋，5日首度到台南亞太國際棒球訓練中心視察包括成棒主球場等7個場地環境，親自到比賽中的巨人盃青少年賽觀眾席和選手休息室勘查。他表示，他以球迷和球員的角度來看球場的舒適度和妥善程度，對整體設施表示滿意，整個亞太棒球訓練中心對各級棒球國家隊訓練及舉辦國際賽事都是合乎標準的場地。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
中職／前韓華10轟洋砲利伯托加入悍將？ 球團針對外籍戰力回應了
前韓華鷹洋砲利伯托（Luis Liberato）傳出將來台灣發展的消息，據了解他將加入富邦悍將增添團隊火力，而對此悍將球團也證實持續有關注外籍戰力，不僅投手也包含野手部分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
統一獅》哀宥宇、曾偉喆休季訓練獲好評 林岳平不排除開季先發可能性
統一獅7日在台南球場展開投捕訓練營，從富邦悍將獲得補償選手江少慶首次加入獅隊訓練，總教練林岳平上午受訪點名哀宥宇與曾偉喆，休季訓練獲得好評，教練團有所期待，如果設定的先發投手準備不到預期，不排除新人開季一軍先發可能性。TSNA ・ 8 小時前 ・ 發表留言
WBC》不懼第一年挑戰大聯盟 岡本和真希望去打經典賽：已經在做準備
前日職讀賣巨人隊打者岡本和真4年總額6000萬美元的合約加入多倫多藍鳥，對於要不要打世界棒球經典賽WBC，岡本和真說：「我很希望能穿上日本隊球衣出戰，也已經在做準備。」TSNA ・ 13 小時前 ・ 發表留言
前韓職洋砲自爆要來台 傳新東家「富邦悍將」｜#鏡新聞
上季效力韓國職棒，韓華鷹隊的洋砲利柏拉托接受多明尼加媒體訪問時，居然提前暴雷說他新賽季即將來台灣發展，雖然沒證實是哪一支球隊，但傳出有很高的機率是富邦悍將，今天(1/6)球團也回應，不論投手、野手，都有關注外籍戰力，有適合的人選不排除持續補強。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 206
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚
鄭家純（雞排妹）7日突然表示，懷孕第九周的她，胚胎停止發育，必須終止妊娠（人工流產），透露昨日（6）傍晚開始少量出血，痛苦了一個晚上，同時提及自己對代理孕母的看法。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 264
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 42
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 144
高雄4.2坪「紙片屋」 屋主開價2588萬再求售掀討論
高雄市 / 綜合報導 高雄市三民區，有一棟三層樓的「紙片屋」，占地4.2坪、深度2公尺，多年前有建商想收購，但屋主開價3千萬元沒賣成，如今建案已經開始動工，預計2027年完工後銷售，到時透天厝將會被高樓包圍，現在屋主再降價到2588萬求售，但還是比當地行情價高了約4、5倍，是否能順利脫手，再掀起討論。形狀扁平的3層樓透天厝，占地僅4.2坪、深度2公尺，如同紙片一樣薄，如今再度求售，開價2588萬，附近店家說：「正常那裡，建商已經用很高的金額跟他買了，可是他(之前)還是沒賣，(2588萬)他還是開太高了啦。」這間被稱為是「最強紙片屋」，就位在高雄建工路與建中路口，其實多年前，建商就有想要收購，空拍畫面來看對比更顯眼，後方建案地基已經打好，2022年時動土，基地總面積約770坪，規劃地上32層、地下6層的住宅，預計2027年完工後銷售，但屋主當時開出3千萬，沒收購成功，如今好幾年過去，它孤零零佇立成為孤島，只能再度求售。附近店家說：「他們家以前是在我們這邊很有名的摩托車店的老闆，因為路拆了，他才把它又增高建起來，建商拒絕他他就後悔了，一直想賣。」承租飲料店業者說：「(租)快五年了吧。」記者VS.承租飲料店業者說：「(維持每個月月租大概多少)，1萬5。」黃金三角窗店面目前由飲料店承租，位處的建工商圈，未來有捷運黃線經過，只是喊出這價格，仍比周邊行情高，其他房仲祝遵評說：「開價2588萬，土地單價一坪611萬，目前高雄市還沒有出現過這麼高的土地單價成交的，依照區段的行情來看的話，約莫是100萬到120萬上下。」2千多萬紙片屋，先不論民眾能不能接受，已經成功創造話題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 2