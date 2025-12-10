鳳山檳榔攤命案！ 莽男討債不成持刀砍殺老闆娘 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

今（10）日上午7時許，高雄市一名呂姓男子前往鳳山區光遠路一間檳榔攤要向王姓老闆娘的兒子討債，過程中卻與王女發口角，呂男一怒之下，竟持刀朝王女左肩砍殺，王女當場倒地不起、失去呼吸心跳。警方獲報趕抵現場，緊急將王女送醫，經搶救後一度恢復生命跡象，但最後仍因傷勢過重不治身亡，而呂男行兇後則是躲在旁邊的草叢中，隨即遭警方逮捕。

警方調查，呂男疑似與王女兒子有債務糾紛，今天上午7時許，他前往檳榔攤要找王女兒子討債，但因兒子不在，他就與王女發生口角，呂男一氣之下，便持刀朝王女左肩砍殺。

廣告 廣告

王女被砍後當場倒臥血泊，失去呼吸心跳，警消到場後將他緊急送醫，搶救後一度恢復生命跡象，但最後仍因傷勢過重宣告不治。

而呂男行兇後則躲在檳榔攤附近的一處草叢中，不久後就遭警方逮捕，呂男一度否認殺人，但他的鞋子與衣服沾上王女的血跡，警方對他曉以大義後，他才坦承犯行，目前已經被帶回派出所偵訊。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

超商偷195元商品法官判賠8000元 竊賊稱「痔瘡痛」想偷東西出氣

南韓電子入境卡稱「中國（台灣）」 外交部全面檢視台韓關係

【文章轉載請註明出處】