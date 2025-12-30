鳳山歲末梵唄共鳴唱誦 眾人虔誠祝福共振善念

慈濟基金會表示，歲末祝福活動凝聚眾人虔誠祈福、共振善念，回顧一年點滴，展望新年希望。

高雄市鳳山區鳳山靜思堂舉辦社區歲末祝福活動，12月27及28日兩天共計六場次，吸引近4500位會眾參與。慈濟志工用心布置會場，大紅燈籠、春聯、聖誕紅與「竹筒回娘家」等意象，營造出喜氣洋洋的氛圍，象徵送舊迎新、祈福吉祥。活動不僅是社區年度盛事，更是慈濟志工向會員與社會大眾表達感恩的時刻。

指揮家陳宥盛老師首次指導梵唄合唱，帶領素人團員從生疏到自信，唱出感動與力量。

鳳山靜思堂位於繁忙都市，卻如同叢林道場般提供清淨心靈的空間。證嚴上人慈示，莊嚴道場是人間道場，期待服務廣大民眾，善盡社會責任，弘法利生。慈濟走過一甲子，志工透過歲末祝福活動，向長期護持的會員表達感謝，凝聚社區善念。

「梵唄唱頌、法入人心。」今年特色之一是梵唄合唱團，由志工、長者與會員共同參與。《無量義經 說法品》唱頌聲莊嚴清淨，猶如佛陀師徒對談，令全場沉浸於法喜。指揮家陳宥盛老師首次指導梵唄合唱，帶領素人團員從生疏到自信，唱出感動與力量。團員王淑芬分享，唱頌讓她在照顧長者的日常中找到安定；陳美緣則感受到經文的境界與攝受力。首次參加的會眾陳秋月表示，梵唄演唱帶來穩定與紓壓，是難忘的體驗。

「福慧紅包、傳遞祝福。」活動中，會眾恭敬領受證嚴上人祝福的福慧紅包，象徵福慧具足、平安幸福。

「大愛共善、慈悲願行。」歲末祝福主題為「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願」。慈濟自五毛錢起步，至今足跡遍布全球139國，展現大愛共善的力量。活動播放慈濟人一年來的善行影片，令會眾深受感動。首次參加的鄭佳勳表示，慈濟人的無私大愛讓她震撼，期盼加入志工行列。來自美國的楊家盼也讚嘆慈濟的使命感，期待未來在美國投入慈濟志業。

「福慧紅包、傳遞祝福。」活動中，會眾恭敬領受證嚴上人祝福的福慧紅包，象徵福慧具足、平安幸福。85歲的李林秀年年參加，家中累積一疊紅包，感恩孩子行善孝道。案家黃秋月夫妻因慈濟志工長期關懷，走出病痛陰霾，特別珍惜福慧紅包的祝福。這份溫暖的心意，成為代代相傳的愛的傳家寶。

「梵唄唱頌、法入人心。」今年特色之一是梵唄合唱團，由志工、長者與會員共同參與。《無量義經 說法品》唱頌聲莊嚴清淨，猶如佛陀師徒對談。

「美善力量、社區共鳴。」青年國中校長陳正憲分享「做中學，學中覺」的啟發，期盼學生透過慈濟活動培養品格與社會關懷。消防局專門委員林原興則指出，歲末祝福凝聚人心，讓善念在社區流轉。鐵盒子打鼓團的身心障礙孩子以鼓聲展現努力與不放棄，感動全場。家長感恩慈濟提供舞台，讓孩子被看見與肯定。

慈濟基金會表示，歲末祝福活動凝聚眾人虔誠祝福、共振善念，回顧一年點滴，展望新年希望。慈濟志工以誠摯付出，陪伴社區民眾在和煦冬陽下迎接新年，祈願災難遠離、人人平安。這場歲末祝福不僅是感恩與祝福的盛會，更是善的力量在社區中持續流動的見證。

（撰文／簡汝練、張玉屏、黃玲玲；攝影／巴素菁、蔡雅娟、吳映萱、楊智麟）