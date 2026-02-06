鳳山毒駕男拒檢狂飆！逆向連闖4紅燈失控自撞翻車…慘吞16萬罰單

記者洪正達／高雄報導

廖姓男子毒駕遇上警方攔檢心虛逃逸，最後自撞分隔島後翻覆。（圖／翻攝畫面）

高雄鳳山5日晚間發生一起警匪追逐，當時鳳山分局警方巡邏行經南正二路時發現一輛可疑自小客，準備示意停車受檢時，對方竟加足油門逃逸，隨後在市區一路逆向並連闖4個紅燈後，自撞分隔島翻覆，所幸沒有波及到無辜人車，否則後果將難以想像，肇事的廖男則被趕到的警方當場上銬逮捕，並查獲K菸一支，且經唾液快篩後驗出陽性反應。

鳳山分局指出，五甲派出所於2月5日晚間9點巡邏時，行經鳳山區南正二路150巷口時，發現一輛自小客車行跡可疑，員警示意攔停時，駕駛廖男（33歲）竟心虛拒檢，隨即加足馬力逃逸，隨後於市區道路瘋狂違規，警方基於安全考量在後追蹤，廖嫌逃逸約1公里後，在鳳南、南榮路口自撞分隔島導致車輛翻覆。

廖男除依毒品、公共危險送辦外，還要吞下高達16萬元的罰單。（圖／翻攝畫面）

車禍發生後，廖男意識清楚並自行脫困，僅手腳輕微擦挫傷且表示不需送醫，警方當場依公共危險罪現行犯逮捕，隨後在車上煙盒內查獲K菸1支，經調查，廖男有毒品前科又無照駕駛，經毒品唾液快篩檢測後，出現K他命陽性反應，全案除依毒品罪及公共危險罪送辦外，毒駕部分已採尿送驗。

警方，廖嫌此次違規項目包含：闖紅燈4件、逆向行駛、無照駕駛、拒檢逃逸及毒駕，警方均依法逐一製單舉發，罰鍰最高可罰16萬5700元，並當場移置保管該車輛。

