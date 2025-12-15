鳳山水溝蓋變「奪命陷阱」！絆到議員險跌跤

高雄鳳山區建國路三段一處水溝蓋明顯隆起，且溝蓋邊緣與路面有不小縫隙，容易導致行人絆倒或扭傷，高市議員李雅靜14日路過該處就差點被絆倒，痛批實在太危險。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄鳳山區建國路三段一處水溝蓋明顯隆起，且溝蓋邊緣與路面有不小縫隙，容易導致行人絆倒或扭傷，高市議員李雅靜14日路過該處就差點被絆倒，痛批實在太危險。對此，高市府水利局表示，該處是民眾自行增設的蓋版，後續將先行設置警示及必要交維設施，隨後依規定處置。

李雅靜表示，她14日停好車走路要去吃午餐，結果腳突然被絆了一下，低頭一看才發現，水溝蓋整個凸出來，還比路面高，旁邊縫隙又大得很誇張，實在相當危險，連大人走路都會被絆到，更不用說小朋友，或是輪椅經過一定直接卡住，她將要求權責單位辦理現場會勘，研議盡快實施改善。

對此，高市府水利局表示，已派員前往查處，依現況初步研判，疑似民眾自行增設溝蓋板，做為斜坡道使用，以利車輛進出店面，將先行設置警示及必要交維設施，並會同道工處等相關單位辦理現勘，釐清權責後依規定處置。

