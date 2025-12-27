鳳山深夜兩機車對撞「瞬間成火球」！騎士「燒成焦屍」慘死

社會中心／高雄報導

高雄市鳳山區於28日凌晨發生一起死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

高雄市鳳山區於28日凌晨發生一起死亡車禍。一名吳姓男子（26歲）騎乘機車行經鳳松路巷弄與武松街口時，與林蔡姓男子（43歲）發生劇烈碰撞，撞擊導致林蔡男的機車當場起火燃燒。雖熱心民眾緊急協助滅火，但林蔡男仍被燒成焦屍、當場死亡，吳男則受傷送醫，詳細肇事原因仍待釐清。

鳳山分局文山所於28日凌晨2時49分接獲報案，指鳳山區鳳松路180巷、武松街口發生車禍，隨即派員前往。警方指出，當時吳男騎乘普通重型機車，沿鳳松路180巷由西向東行駛，行經武松街口時，恰逢林蔡姓男子騎乘機車沿武松街由北向南駛來，雙方發生劇烈擦撞。

林蔡姓騎士（左）被燒成焦屍、當場死亡。（圖／翻攝畫面）

事故發生瞬間，撞擊力道猛烈導致林蔡男的機車隨即起火燃燒，火勢迅速蔓延。附近居民聽聞巨響並發現火光，緊急持滅火器衝上前協助滅火並報警求助。警消人員趕抵現場後迅速控制火勢，但遺憾的是，林蔡男因傷勢過重且遭烈火焚身，被發現時已呈現焦屍狀態，當場死亡。

另一名騎士吳男幸運僅受手腳擦挫傷，意識清楚，經酒測確認無酒駕情事，隨後被送往長庚醫院治療。警方初步勘驗，事故地點為無號誌路口，詳細肇事責任歸屬及起火原因，仍待進一步鑑識調查。鳳山分局呼籲，駕駛人行經無號誌路口或巷弄時，務必減速慢行並注意左右來車，以保障自身與他人安全。

