鳳山深夜女駕駛「睡到路中央」警揪出吸毒上路 車內暗藏吸食器

深夜「睡到路中間」鳳山女駕駛怪異怠速昏睡，警一查竟是毒駕。（圖 ／翻攝畫面）

高雄鳳山區24日深夜上演一起離奇又危險的路邊驚魂，1輛白色自小客車突然熄燈怠速，靜靜停在馬路正中央，奇怪的舉動立刻引起附近民眾警覺，擔心車內可能有人身體不適，遂緊急報警求助。警方趕到現場後，卻發現駕駛並不是昏迷，而是睡著了。

這名33歲溫姓女駕駛在警方大力敲窗後才迷迷糊糊醒來，後座還有一名48歲林姓男，子由於車輛停放位置明顯異常，加上駕駛精神狀態不佳，員警在確保安全後開始檢查車內環境，沒想到一開門，立刻發現疑似二級毒品安非他命吸食器及煙彈，情況瞬間從「睡過頭」升級成「毒駕重大案件」。

廣告 廣告

警方立刻對溫女進行唾液毒品快篩，結果果然呈現安非他命陽性反應。由於她不僅吸毒，還在深夜駕車上路，甚至在馬路中央昏睡，已構成公共危險。警方當場依《道路交通管理處罰條例》第35條對其舉發，並同步啟動毒駕偵辦程序。

後續調查中，警方將溫女依涉嫌違反《毒品危害防制條例》及《刑法公共危險罪》移送高雄地檢署偵辦。至於同車的林姓男子，也一併被警方帶回詢問，以釐清是否涉及相關毒品行為。

警方提醒，自從毒品唾液快篩正式上路後，警方已全面加強攔檢與取締力度，尤其針對深夜及可疑駕駛狀況更會提高警戒。警方強調，毒駕不僅危及自身生命，也可能造成不可逆的交通悲劇，絶不容輕縱，全力維護用路安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

優美新人生1／挺過事業低谷換新賓士車 小優與新歡雨中約會肢體交纏分不開

週休三日2年前曾被駁回！ 行政院曝3理由：不宜貿然全面實施

狂購物竟是阿茲海默症作祟！婦月花6萬狂下單「尪拔電視救妻」 女兒一發文業者2小時神速出手