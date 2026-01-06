鳳山溪屢遭污染變色 高市府：爭取專管截流設施

涵洞流出乳白色的水，這處位於鳳山溪鄰近富田橋的南、北兩側去年11月接連遭到污染，北側涵洞溪水變濁黃色，南側溪水被染成詭異的抹茶色，鳳山溪上游工廠密布，也有民生污水排放，民代質疑全流域污水下水道接管率僅6成，也質疑市府斥資近2億元改善卻沒反映出成效。

民進黨高雄市議員林智鴻指出，「去年鳳山溪長達4個月，從鳳仁路富田橋到前鎮6個測站，所有河段都是中度污染。」

維護鳳山溪水質，當地成立護溪巡守隊定期巡查，里長認為民生污水的量不如廠辦偷排量大，民生污水全面接管雖有效，也應搭配重罰遏止廠辦偷排廢水。

高雄市北門里長謝秀霞認為，「大多罰3萬元，對一家工廠來說是無關痛癢的，比它污水處理費還要輕，所以它寧願被罰也不要用它的污水處理池去處理這些廢水。」

高雄市水利局污水二科科長管寶發回應，「2025年規劃於鳳山圳集水分區進行新設污水專管，並於下游端之側溝截流，收集工廠排放之生活污水，納入污水下水道系統。」

市府回應污水下水道未完成接管者，多為後巷寬度不足無法立即接管，將積極辦理接管工程來改善，水質改善則已規畫水質處理設施搭配水質監測系統，若有異常水先導入應變處理廠除污後再排出，預計今年1月完成截流設施，整體工程將在11月完工運轉。

