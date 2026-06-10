鳳山溪暴漲有人落水？ 警急救人意外發現街友「秘密基地」

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高雄市鳳山警分局文山派出所接獲民眾報案，指稱博愛路與博愛路五三九巷口附近有人攀爬下堤防，擔心發生跳河意外。警方立即派遣員警趕赴現場，並通知消防單位協助搜尋。

員警到場後會同消防人員於周邊河堤、橋面及附近區域進行全面巡視查看，現場未發現有人落水、呼救或其他需立即救援情形。經進一步檢視橋梁下方環境，發現現場留有垃圾及疑似生活使用痕跡，研判可能為遊民或街友平時休憩停留處所，生活家當用品齊全，形成一處完整的「秘密基地」。

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鳳山警分局表示，現場未發現有人員受困或危害安全情形，提醒民眾連日大雨期間切勿任意進入河床、堤防等危險區域，以維護自身安全。

另一方面，桃園市政府社會局為讓街友感受端午節慶溫暖，於六月九日在桃園區朝陽森林公園舉辦關懷活動。該活動結合財團法人仕招社會福利慈善事業基金會、輔仁大學與桃園市女子美容商業同業公會等單位，為街友提供多元服務。

活動現場除供應應景粽子與點心外，設有義剪及社會福利諮詢等服務，協助街友改善生活品質與尋找自立方向。活動最後為街友送上端午關懷包，內容包含乾糧與簡易生活用品等物資，幫助度過炎炎夏日。

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