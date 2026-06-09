鳳山溪水位暴漲有人翻堤落水？ 警漏夜巡查意外發現街友「秘密基地」

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〔記者蔡清華／高雄報導〕連日梅雨狂炸，高雄市鳳山溪水位暴漲，今天凌晨有民眾發現有人暗夜攀爬下堤防，擔心發生意外，警方派遣員警趕赴現場查看，未發現人員落水，但卻意外發現一處疑似街友「秘密基地」，生活家當用品具全，讓警方虛驚一場。

鳳山警分局文山派出所10日1時13分許接獲民眾報案，指稱鳳山區博愛路與博愛路539巷口疑似有人攀爬下堤防，擔心發生意外，警方獲報後立即派遣員警趕赴現場查處，並通知消防單位到場協助搜尋。

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警方表示，員警到場後會同消防人員於周邊河堤、橋面及附近區域進行巡視與查看，現場未發現有人落水、呼救或其他需立即救援情形。

經警方進一步查看橋梁下方環境，發現現場留有垃圾及疑似生活使用痕跡，研判可能為遊民或街友平時休憩停留處所，現場未發現有人員受困或危害安全情形。

鳳山警分局呼籲，連日大雨提醒民眾切勿任意進入河床、堤防等危險區域，以維護自身安全。

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