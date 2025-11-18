鳳山溪綠鬣蜥出沒！吃作物影響環境 居民：多到趕不完

高雄市 / 綜合報導

高雄鳳山溪旁的一間汽車保養廠老闆投訴，當地綠鬣蜥氾濫，嚴重影響環境，自製工具驅趕，但數量太多 實 在趕不完，還有其他住戶也透露，自己種的農作物都無法收成，木瓜的葉子都被吃到剩下根，農業局獲報則表示，民眾發現綠鬣蜥可以通報1999，會派員捕捉，也會針對通報熱點，委託專家加強巡查，截至今年度截至11月11日已經累計移除五萬多隻。

超大一隻綠鬣蜥，趴在草地上曬日光浴，從遠處看，就像一隻小鱷魚，一發現民眾靠近，牠們用最快速度爬進樹叢，而且還不只一隻，另外一隻外型像小恐龍，停在溪流旁，不時擺動下巴，看起來十分愜意，這裡是高雄鳳山溪旁，當地似乎變成綠鬣蜥棲息地，周邊民眾不堪其擾，自製工具。

廣告 廣告

木棍上綁著網子，民眾看準綠鬣蜥，上前捕捉，好不容易抓到，但牠們身手矯健，民眾說：「唉唷，掉下去了。」沒多久迅速掙脫，跳下河游離現場，鳳山溪旁的大型車保養廠老闆說，當地綠鬣蜥氾濫，影響環境，只要一發現牠們，就會拿著工具把牠們趕跑，但數量太多，根本趕不完，車廠老闆說：「一二十幾隻有喔，早上來只要有大太陽牠們就出來曬了，有時候還會跑到大馬路上。」

還有婦人種的木瓜，儘管已經做好防護措施，還是被吃到只剩光禿禿的根，附近民眾說：「還是鑽進去吃啊，你看，種東西都無法收成，牠們都吃葉子，嫩葉。」農業局獲報也回應，民眾若發現綠鬣蜥可以通報1999，會針對通報熱點及綠鬣蜥喜好棲息區域，持續委託專家巡查與蹲點捕捉移除，114年截至11月11日，已經移除五萬多隻，綠鬣蜥快速繁衍，成為環境的一大隱憂，居民盼能找到解方，別讓牠們持續失控。

原始連結







更多華視新聞報導

【保育攘外】失控的綠鬣蜥之亂｜華視新聞雜誌

光電板滅村？綠能發展vs.環境保育｜華視新聞雜誌

堪比一個人身高！ 屏東獵龍高手捕獲「186cm」綠鬣蜥

