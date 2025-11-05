鳳山溪變深綠色！電鍍廠強酸廢水直灌 高市環保局將祭重罰

高雄鳳山溪連日呈現墨綠色，經查是電鍍工廠違法偷排強酸性廢水。 圖：高雄市環保局提供

[Newtalk新聞] 高雄鳳山溪近日遭污染，連續2日都呈現墨綠色，高雄市環保局獲報後展開調查，昨日查獲一間電鍍工廠違法偷排強酸性廢水，檢測發現廢水PH值為1.88，遠低於法定標6至9，屬強酸等級，環保局除勒令停止排放，也將依《水污法》開罰。

環保局接獲民眾舉報後，派員稽查鳳山溪沿岸工廠，發現一家市府列管領有廢水排放許可的電鍍工廠違法偷排，該工廠雖有廢水處理設施卻未依規定將廢水收集處理，反而將廢水倒入廁所洗手台，由廠內廁所排放口繞流排放，造成鳳山溪嚴重污染。

廣告 廣告

該工廠從事金屬電鍍製程，經檢測，排放pH值1.88的青綠色酸性廢水，污染鳳山溪上游坔埔排水。而該電鍍工廠早在2014年間就曾因放流水超標遭開罰17萬元罰緩。

高雄市環保局指出，工廠行為已經明顯違反《水污法》第7條及第18-1條規定，除裁罰6萬至2,000萬元外，並命其「立即停止排放」。現場採樣亦疑含重金屬，已送驗比對，一旦超標將加重處分。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2外籍人士環島上演「斷手詐騙」！高雄落網移民署將驅逐出境

台中警深夜巡邏車內「追劇」！民眾側錄PO網 分局火速懲處