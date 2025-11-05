鳳山溪「水色變墨綠」魚群翻肚死亡！ 查獲電鍍廠偷排強酸廢水到水溝

高雄鳳山溪近日遭汙染，高市府環保局立即派員到場勘察，查獲一間電鍍工廠直接將強酸廢水繞流排放到水溝，造成鳳山溪嚴重汙染。（圖／高市府環保局提供）

高雄鳳山溪近日遭污染，水色成不自然墨綠色，且有魚群翻肚死亡，經民眾通報，高市府環保局立即派員到場勘察，查獲一間電鍍工廠設有廢水處理設施卻未依規使用，直接將強酸廢水繞流排放到水溝，造成鳳山溪嚴重污染，環保局當場勒令停止排放，並將依違反《水污法》裁罰6萬至2000萬元。

有民眾發現，鳳山溪連日水質不佳，水色呈現不自然墨綠色，隨即向高市府陳情，環保局派員稽查鳳山溪沿岸工廠，發現一間市府列管領有廢水排放許可的電鍍工廠違法偷排，該廠設有廢水處理設施，卻未依規定將廢水收集處理，反而將廢水倒入廁所洗手台，由廠內廁所排放口繞流排放，造成鳳山溪嚴重污染。

環保局表示，鳳山區某工廠從事金屬電鍍製程，清洗槽廢水未經妥善收集處理，違法繞流偷排，經檢測，該廠排放pH值1.88的青綠色酸性廢水，污染鳳山溪上游坔埔排水，違反水污法第7條及第18-1條規定，除將依法對工廠裁處6萬至2000萬元罰鍰外，並命其立即停止排放。

另外，經環保局調查發現，該電鍍工廠於民國103年5月27日就曾因放流水超標遭開罰17萬元罰緩，相隔11年再度查獲違法繞流排放廢水，環保局已採水送至實驗室檢驗，確認重金屬數值是否超標，若排放的廢水有重金屬超標情形，將依法重罰。

