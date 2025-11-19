鳳山溪「綠鬣蜥氾濫」超困擾 車廠老闆自製工具驅

高雄鳳山溪旁，綠鬣蜥氾濫，嚴重影響環境。（圖／東森新聞）





高雄鳳山溪旁，綠鬣蜥氾濫，嚴重影響環境。旁邊開保養廠的老闆還自製工具驅趕綠鬣蜥，但他說數量太多，實在趕不完，相當困擾。對此，農業局表示，民眾發現綠鬣蜥可以通報1999，會派員捕捉並加強巡查。

另外一隻外型像小恐龍，就停留在溪流旁，擺動下巴，相當悠閒。但不只這二隻，鳳山溪旁一大堆綠鬣蜥，當地民眾好困擾，有人自製工具，木棍綁網子，看準綠鬣蜥上前捕捉。

當地民眾vs.自製工具車廠老闆：「啊啊，快點快點，弄過來，（唉唷，掉下去了）。」

差一點就抓到了，但綠鬣蜥一溜煙就掙脫，跳下河游離現場。自製工具的民眾就在鳳山溪旁開保養廠，他說每天都有趕不完的綠鬣蜥。

記者vs.車廠老闆：「（所以你都是一邊撈，一邊用棍子戳牠這樣），對啊，不然那個都亂吃亂咬啊，（像這樣你是不是每天早上都要趕一次啊），十幾隻有啊，因為早上來若有大太陽，綠鬣蜥就會在那邊曬太陽了。」

農業局表示，今年截至11日，已經移除53248隻。民眾若發現綠鬣蜥，請打1999通報，他們委託專家巡查與蹲點捕捉移除，降低民眾的困擾。

