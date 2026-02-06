鳳山男無照毒駕拒檢狂飆！逆向闖紅燈翻車 面臨16萬罰單

高雄鳳山發生警匪追逐，男子無照毒駕撞上分隔島翻車。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 高雄鳳山街頭昨日深夜爆發警匪追逐，一名廖姓駕駛無照且毒駕，鳳山分局巡邏員警攔檢時，廖男加速逃逸，隨後在市區一路逆向並連闖4個紅燈，狂飆一分鐘後自撞分隔島翻車，所幸沒有波及到無辜人車，肇事的廖男不僅面臨相關刑事責任，還有最高16萬的巨額罰款。

鳳山分局指出，五甲派出所員警2月5日晚間巡邏，行經鳳山區南正二路150巷口時，發現一輛自小客車行跡可疑，員警示意停車受檢，33歲廖姓男子心虛拒檢並加速逃逸，在市區道路瘋狂違規，警方基於安全考量在後追蹤，廖嫌逃逸約1公里後，於鳳南、南榮路口自撞分隔島導致車輛翻覆。

警方到場後，廖姓男子意識清楚並自行脫困，僅手腳輕微擦挫傷。警方從車上煙盒內查獲K菸1支，經毒品唾液快篩檢測，出現K他命陽性反應，並查出廖男有毒品前科且無照駕駛，全案依毒品罪及公共危險罪送辦。

廖男拒檢逃逸過程中，面臨闖紅燈、逆向、無照、拒檢及毒駕等多項違規，累計最高可開出16萬5700元罰單，換算下來逃跑每一秒鐘就得付出超過2700元的代價。而廖男駕駛的車輛是向朋友租借而來，車身嚴重毀損需賠償。

