鳳山私人社區連環竊案 "醫生.警察受害"至少6戶遭竊

南部中心／曾虹雯、呂彥頡 高雄市報導

高雄鳳山一處千萬透天私人社區傳出連環竊案，包括醫生、老闆，至少六戶人家遭殃，甚至傳出就連員警家裡都受害。犯案竊嫌已經遭逮，但一連偷了多間住宅，恐怕是預謀犯案，警方正在追查是否還有其他共犯。





高雄鳳山私人社區連環竊案 太歲頭上動土！警察家也受害

六戶被偷的連環竊案，受害的住戶都是窗戶沒鎖。（圖／民視新聞）





高雄鳳山這處私人社區，每戶透天至少千萬起跳，上個月28號驚傳連環竊案，至少六戶人家遭殃。除了黃金、現金等，甚至還有保險箱也被撬開，損失慘重。遭竊住戶說，一開始是住戶發現現金不見，其他戶才發現有東西也不見，被偷的幾乎都是窗戶沒鎖。也有受害夫妻是老婆留職停薪完，才剛復職就遭竊了，損失的也是黃金跟現金。

這戶私人社區大約屋齡14年，總戶數48戶，遭到行竊的除了有醫生、老闆，甚至傳出就連員警家裡都受害，簡直是太歲頭上動土。居民說目前得知竊嫌大約3到5人，因為最後面那邊的採光罩有腳印，研判是從後面爬進來，竊嫌可能知道大門有監視器。





警方在後段住戶家的採光罩發現腳印，研判竊嫌可能藉此攀進居民住家。（圖／民視新聞）





而附近民眾也察覺近日有多輛警車頻繁出入，疑似在勘察宵小落跑路線。據傳犯案竊嫌已經遭逮，但一連偷了多間住宅，恐怕不是一人所為，是否還有其他共犯，檢方還在調查。

