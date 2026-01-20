鳳山老字號便當店驚爆食安糾紛 顧客喝「漂白水湯」喉嚨劇痛

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

高雄鳳山一間經營數十年的老字號便當店，近日捲入食安爭議後悄然歇業，引發在地討論。一名女子在社群平台發文控訴，去年11月中旬到該店用餐時，疑似喝到帶有刺鼻氣味的湯品，返家後喉嚨劇痛、口腔不適，就醫後被診斷為口腔黏膜異常及吞嚥困難，懷疑與湯品中混入類似「漂白水」物質有關。

女子表示，自己是該店多年顧客，儘管友人曾提醒店內衛生狀況不佳，她仍基於習慣持續光顧。事發當晚獨自用餐時，就察覺湯品氣味異常，但未多想，直到返家後喉嚨痛如刀割，隔日就醫後陸續出現牙齦紅腫、口腔黏膜異常等情形。她隨即向店家反映，對方起初表達關心，並要求提供診斷證明，承諾協助處理醫藥費。

不過，女子指出，自己依要求提供相關證明與收據，合計醫藥費約870元，店家收下資料後卻未再回覆。店家則向她表示，需釐清責任歸屬，擔心若每位顧客都提出醫藥費要求，恐造成經營負擔，雙方因此無法達成共識。

女子無奈表示，自己原本只希望店家正視食安問題、改善流程，並未向主管機關檢舉，卻在事後得知店家已停業，甚至被部分網友揶揄是「害倒30年老店的人」，讓她感到相當委屈。

事件曝光後，不少鳳山在地民眾留言回應，有人直言「口味不錯但衛生真的一言難盡」、「品質這幾年明顯下滑」，也有人感嘆老店收攤可惜，「好吃是真的，但現在這年代，食安撐不住就很難走下去」。

針對此起食安爭議，高雄市衛生局表示，未接獲醫院通報或民眾正式陳情，經查該店已於去年底在臉書公告停業，現場也張貼歇業公告。衛生局已主動聯繫業者釐清相關情況，後續將依《食品安全衛生管理法》相關規定辦理。

