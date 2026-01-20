鳳山自助餐湯品驚傳「漂白水味」？衛生局急查：店家已歇業

鳳山自助餐湯品疑似漂白水味， 衛生局查證業者已歇業。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

有民眾於社群媒體反映，曾在高雄鳳山區某自助餐店用餐時，發現湯品疑似有漂白水味道，食用後身體不適，引發食品安全疑慮，高雄市政府衛生局今（20）日表示，已派員查察，確認業者目前已停止營業，相關情況仍持續釐清中。

衛生局指出，截至目前未接獲醫療院所通報，也未收到民眾正式陳情，今日獲悉相關訊息後，已立即派員前往現場調查。

經查，民眾反映的事件發生時間為114年11月中旬，該自助餐業者則於同年12月底在臉書公告歇業，現場查察確認店家未再營業，並張貼停止營業公告。

針對民眾反映湯品異味及食用後身體不適情形，衛生局表示，目前正持續聯繫業者進一步確認相關細節，後續將依實際查察結果，依食品安全衛生相關法規辦理，以保障消費者權益。

衛生局也提醒，民眾若遇食品消費爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映；如發現食品安全衛生疑慮，應立即撥打1999市民服務專線，或向衛生局食品衛生科（07-7134000）通報，以利即時處理。

