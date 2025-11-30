鳳山舉行首場大造勢 邱議瑩：我是最強母雞

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）投入民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，今天在鳳山區舉辦首場大造勢，包括前行政院長蘇貞昌等人出席力挺。邱議瑩說，自己是最能團結高雄的最強母雞，有信心帶領團結的「高雄隊」，戰勝國民黨。

邱議瑩今天在鳳山區舉辦首場大造勢，包括蘇貞昌及同黨立委黃捷、多名議員等人出席；前總統陳水扁也透過影片推薦邱議瑩。主辦單位現場喊出預估湧入逾3萬人參加。

邱議瑩致詞表示，自己沒有派系，但不是孤鳥，且是「最能團結高雄的最強母雞」，她會帶領團結的高雄隊打贏明年選戰，戰勝國民黨。高雄在現任市長陳其邁治理下，成功彎道超車，創造演唱會經濟、爭取AI產業鏈，而她是最能接棒陳其邁的人選。

邱議瑩也提出24小時南星新機場、新生兒希望帳戶、敬老卡加碼與增設24小時臨托中心等政策。她強調，2026年是攸關高雄能不能繼續在國際競爭中領先的關鍵選舉，自己是最敢衝、敢戰、正面對決，也是最能戰勝國民黨的人選。

蘇貞昌致詞表示，高雄在陳其邁執政下，創造了演唱會經濟，變成大家都愛來的城市。明年市長選舉，陳其邁要卸任，而國民黨不是沒贏過，所以不能大意。

蘇貞昌說，國民黨嗆聲要拿下高雄，所以明年市長選舉非常重要，民進黨要選出能跟國民黨拚戰的人選，就是要選得贏又能做得好的人，「就是邱議瑩」。呼籲市民支持邱議瑩，因為邱議瑩有戰鬥力又有豐富歷練。

此外，邱議瑩今天接受媒體聯訪表示，對所有民調都予以尊重，但不論如何，自己都會奮力向前衝，拿出最好的努力和成績回報市民，「讓台灣贏、高雄贏」。（編輯：黃名璽）1141130