鳳山行政中心僅開放市府員工托嬰 張漢忠建議增設一般民眾名額

圖：市議員張漢忠關心鳳山托嬰中心名額，並呼籲議增加名額或增設托嬰中心。（取自高市議會直播）

高雄市議會三十日進行社政部門業務質詢，市議員張漢忠關心鳳山托嬰中心名額，並呼籲議增加名額或增設托嬰中心。對此，社會局長蔡宛芬回應，如有多餘民額，會開放給一般民眾。

張漢忠表示，二Ｏ二五年九月底，Ｏ至二歲人數為五千九百五十三名，市府一直在鼓勵年青人生育，但托嬰中心收托名額僅兩百Ｏ八名，不及百分之四，目前光復托嬰中心收托名額為六十位，鳳山行政中心則僅收托市府員工名額二十位。

張漢忠建議，市府應提供更便民的服務，增加光復托嬰中心名額及鳳山行政中心增設一般民眾托嬰中心名額，此外，也應研議在閒置教室增設托嬰中心，如鳳山區中山國小、誠正國小、五甲國小、五福國小、新甲國小、鎮北國小、鳳山國小、鳳西國小等。

蔡宛芬答詢，鳳山行政中心以員工為優先，如有多餘的名額，會開放給一般民眾，但該空間如要增加收托人數有困難，另在學校閒置教室增設托嬰中心，這部分可行，會與教育局進行討論，以減輕家長托育的壓力。