鳳山親子成長班 口語訓練學說好話

高雄鳳山聯絡處的親子成長班，有一堂小小主播課，訓練小學生從聲音表情，到看圖說故事，腦中都要有豐富的詞彙，老師鼓勵同學，要多閱讀好書，先從口說好話開始。

「喜怒 怒喔。」

「喜喔 喜 1 2 3。」

大家從聲音表情開始訓練，鳳山靜思堂親子成長班，小主播課程。

「大家好，我是小主播 李承軒，你有沒有想過，吃蔬食也能改變世界 。」

學員 李承軒：「我在平時 講話速度都很快，我覺得我念正常速度就好。」

好幾位講師，輪番上陣傳授經驗，接下來同學要挑戰坐上主播檯。

「每天吃的食物也能改變世界。」

學員 吳秉宏：「我有去參加朗讀，對我來講 應該是還好，就是慢慢 順著念下去就好。」

「等我一下，等我一下啦， 快摔下去了。」

還練習看圖說故事，小朋友想要當記者.主播甚至是YouTuber，不只口條清楚清楚而已。

講師 葉柄煌：「他們去形容一個東西，真的不容易，你要去多讀書，讀完書以後 你才知道說，原來這個麵是可以這樣形容的。」

多閱讀好書，豐富詞彙，就算是不當主播，未來也能當個口說好話的人。

