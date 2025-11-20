鳳山警分局舉辦114年下半年守望相助隊訓練 警民心手相連 共同營造良好社區治安

【記者 宋祥霖／高雄 報導】為有效提升社區巡守隊員巡守及協勤能力，鳳山警分局於114年11月18日上午8至12時辦理「114年下半年守望相助巡守人員常年訓練」，會中副分局長陳永豐除頒發奬狀予服勤期間表現優異及資深巡守隊員，另特別感謝鳳山區35隊守望相助隊參訓隊員，基於「地方有需要，民眾有意願」及「警力有限，民力無窮」的前提下，有效發揮守望互助精神，協助警方於夜間時段，巡守治安要點及守望，也感謝對本分局的熱忱支持與無私付出，為本分局維持轄區治安良好，注入一股重要力量。

廣告 廣告

本次訓練特別邀請鳳山衛生所向參訓守望相助隊員宣導預防登革熱相關注意事項，許多巡守隊員也身兼社區清潔志工，希望能共同努力清除滋生病媒蚊區域，守護社區健康，接續宣導交通安全常識，提醒巡守隊員執勤時注意自身安全，預防事故發生，另解說最新詐騙手法及預防詐騙，尤其是最近「普發1萬元」的相關詐騙訊息猖獗，藉由防詐宣導增強「識詐」能力，避免陷入詐騙集團的網羅，讓每位參訓隊員透過講習訓練，提升自身協勤能力及相關法治觀念，回到鄰里後，成為警方反詐騙宣導的好幫手。（圖：記者宋祥霖翻攝）