鳳山議員選戰 泛綠恐掀內戰

民國115年地方大選逼近，高雄市鳳山區議員選戰也悄悄開打，該選區應選8席，除民進黨將提名5席、國民黨規畫現任4席參選外，屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁近日也在鳳山掛出拜年看板，不排除再度參選議員，地方人士表示，若她決定投入參選，恐對綠營選情造成影響。

鳳山區議員選戰，民進黨除了現任議員林智鴻、陳慧文、張漢忠表態爭取連任外，另有蘇致榮、鄧巧佩、張育臺等3位新人尋求初選提名，日前民進黨高雄市黨部通過議員提名建議席次規畫，確定初選6搶5，而國民黨則由現任4席議員李雅靜、鍾易仲、劉德林、鄭安秝爭取連任，最近又傳出李雨蓁可能投入，讓選戰氣氛更加熱烈。

由於李雨蓁近日在鳳山五甲地區掛出賀年新看板，以可愛字體寫著「馬年大吉、2026與蓁同行」，由於適逢選舉年，掛看板時機引發關注，地方推測這可能是她在為回鍋參選議員做準備，李雨蓁的好友高市議員張博洋、前基進黨發言人楊佩樺也特別到看板前合影，並在臉書發文打卡。

「新的一年有無限可能！」李雨蓁表示，鳳山是她從政的起始點，有很多鄉親都對她表達關心，所以決定以掛看板方式先跟大家拜年，與地方互動。目前還沒做任何決定，並強調，新的一年什麼狀況都可能發生，現階段就先扮演好處長角色，努力做好本職工作，同時聽取各方建議。

地方人士表示，今年民進黨預計在鳳山選區提名5席，而無黨籍的李雨蓁是屏東縣長周春米愛將，政治屬性偏綠，若她投入參選，恐導致票源分散，將對綠營選情造成重大衝擊，若國民黨現任4席與民眾黨合作，有望擴大藍白在議會的席次及勢力。