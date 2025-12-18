鳳山車商傳"招牌掉落"意外 六台展示車全遭殃

南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導

高雄鳳山一處汽車經銷商門口，１８號早上突然發生招牌砸下來的意外，幸運的沒有傷到人，但停在門口的6台展示車輛通通遭殃。





整塊招牌就卡在汽車引擎蓋上。。（圖／民視新聞）





畫面中看到一幅橫面巨型的招牌整塊脫落，直接砸中六台停在門口的展示車，整塊招牌就卡在汽車引擎蓋上，現場一片狼藉。監視器拍下招牌掉落瞬間，意外發生在高雄鳳山，武慶武昌口這處汽車經銷商，一早突然發生招牌脫落意外，巨大聲響讓民眾以為是嚴重的車禍。民眾說，很像一、二十台車相撞的聲音，砰一聲好大聲，他們平常會有人在門口抽菸，這次怎麼跟好沒有不知道，那幾個人真的很幸運。

巨型招牌整塊脫落，直接砸中六台停在門口的展示車。（圖／民視新聞）





事故現場圍起封鎖線，巨型招牌寬約30米，足足有六個店面大，幸運的是當時剛好沒人經過，事故只有造成車損。不過好好的招牌怎麼會突然掉落？民眾說，招牌支架爛掉了，一看就知道爛掉了，但這個招牌還很新，招牌一放都是十幾年的，這個才兩年，幾乎等於新的。

招牌掉落的確切原因，還需要進一步釐清。不過六台全新的展示車嚴重受損，財物損失恐怕令車商大傷腦筋。

