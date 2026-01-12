鳳山車掃激短髮現身 林岱樺回應質疑：像櫻木花道一樣重新上場

▲民調今起跑！林岱樺短髮上陣喊話支持者：顧電話、挺高雄女兒。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選進入關鍵決戰期，立法委員林岱樺昨於鳳山車掃行程以激短髮造型現身，回應外界質疑。她強調，短髮並非作秀，而是以最直接、人人看得見的方式宣示決心，「清白不變、信念更堅定，為了高雄，我會更強。」

面對即將展開的電話民調，林岱樺呼籲支持者保持冷靜、守住士氣，用一通通民調電話，讓高雄真正的選擇被聽見。她並以《灌籃高手》櫻木花道剃短髮為喻，形容自己將以「歸零再上場」的態度迎戰初選，少一點口水、多一點行動，用每一個回合證明實力。

▲電話民調開打前夕，林岱樺激短髮現身：唯一靠山是高雄市民。

林岱樺指出，近期鋪天蓋地的影射與操作，並非針對個人，而是對高雄市民智慧的侮辱；相關爭議已於社群平台完整說明，未來將以事實與制度回應，也期盼社會焦點回到市政願景與基層服務。

林岱樺辦公室表示，隨著基層組織動能持續升溫，加上在地支持力道匯聚，外界已出現「林岱樺後勢看漲」的評價；她以長年深耕地方、完成多場大型造勢的實績，展現橫跨原縣區與都會區的整合能力。

林岱樺最後強調，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民。電話民調正式起跑，她懇請支持者「顧電話、挺岱樺」，勇敢表態「唯一支持林岱樺」，一起守住制度、守住高雄的未來。（照片來源╱林岱樺立委辦公室提供影片截圖）