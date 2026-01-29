鳳山轉運站成街友據點 社會局：加強夜間訪視

29日上午近10時，候車區仍有街友正在睡覺。鳳山轉運站是高雄僅次於台鐵高雄車站，及高鐵左營站的次轉運樞紐之一，但近幾年卻成為街友聚集地，有民眾上網抱怨許多街友會在晚上露宿，讓旅客不敢來等車。

鳳山居民施小姐表示，「政府有處理，但是是個人的問題。他們晚上在這裡睡覺，也不會造成危險。」

附近店家陳先生說：「在那邊開店，不會影響啦。他們很乾淨，不會偷。」

有人覺得沒妨礙安寧不影響，觀察現場坐椅都有以凸起物區隔，避免街友直接躺在椅子上，但轉運站仍隨處可見街友家當，部分民眾覺得有礙觀瞻。

廣告 廣告

鳳山居民謝小姐認為，「放任他們在這裡遊蕩，覺得如果要坐車，看到他們，我們這些老人家可能沒差，但年輕人可能覺得奇怪。」

民眾希望政府協助安置，但因生活習慣，加上附近有慈善團體會發便當等因素，不少街友往往安置沒多久就又回到現場。

高雄市社會局社會救助科長陳秀雯表示，「當地街友都沒有被收容安置的一個意願，依規定我們沒有辦法強制驅離，或者是代理收容。我們除了加強夜間的一個關懷及外展服務之外，因應近日的一個低溫，提供臨時安置的一個服務。」

轉運樞紐卻被街友當成生活地點占據，社會局表示會加強夜間訪視等服務，若街友對社區產生滋擾問題，會視案件狀況跨局處合作，進行聯合會勘及服務。

更多公視新聞網報導

非創傷院外心跳停止3天112起 雙北供街友避寒安置處所

