鳳山轉運站街友長年聚集 惹怨

民眾抱怨高雄市鳳山轉運站被遊民占據，不僅堆滿雜物、甚至隨地便溺。（任義宇攝）

位於高雄捷運大東站旁的鳳山轉運站，是高雄市東側重要交通節點，卻被民眾上網抱怨，轉運站內全被遊民占據，不僅在此飲酒鬧事，甚至隨處便溺，還曾有「差點踩到便便」經驗，民代則批評遊民問題已多次在議會提出，市府卻無法提出有效改善措施。對此，市府回應，將跨局處會勘尋求解決手段。

有民眾在地方社團上貼文，指出鳳山轉運站長年被遊民占據，不只候車空間地板全放滿私人物品，椅子、花圃更隨處可見垃圾、酒瓶，並會在此賭博、喝酒、甚至吵架，更讓人無法接受的是遊民會隨處便溺，現場滿是尿騷味，在某日晚間更差點踩到便便，抱怨已多次撥打市民專線都無法得到改善。

廣告 廣告

記者在白天實際走訪，就已有10多名遊民聚集，候車空間中央全是遊民的物品，連時刻表前都被滿載雜物的自行車擋住，現場飄來陣陣排泄物異味，搭車民眾感嘆該處已成「遊民轉運站」，都只敢躲在轉運站邊角等車，完全不敢靠近候車椅，深怕遭到遊民騷擾，夜間更是讓婦女非常害怕。

高雄市議員李雅靜批評，鳳山轉運站遭遊民占據問題，先前已多次在議會提出，但市府皆無法有效提出解決方案，已嚴重影響公共安全與秩序，除要求警局、交通局加強管制驅離，並改善空間配置消除治安死角外，也應跨局處建立遊民管理機制，別因此影響大眾運輸使用意願。

轉運站管理單位高雄市交通局回應，近期會安排環保局、社會局等單位到場會勘，除妥善安置遊民外，也將清除現場雜物，並請清潔廠商加強環境清消，還給民眾安全舒適候車環境。（禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康）