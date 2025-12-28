鳳山造勢場爆滿展現氣勢，林岱樺：不怨天尤人 撐到勝選

圖說：林岱樺27日於鳳山舉辦壓軸大造勢，多位市議員及破百個地方社團、民間團體到場力挺。（圖片來源：林岱樺辦公室提供） 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺27日於鳳山舉辦壓軸大造勢，活動現場湧入大批支持群眾，主持人宣布現場突破10萬人，直播空拍畫面顯示場地全數滿座，周邊人潮持續外溢，創下同場地民進黨市長初選活動人數新高，林岱樺登台，現場群情激動，高喊「加油」、「凍蒜」，支持者情緒達到高點。 林岱樺在演講時，回到自己政治起步的鳳山，情緒激動，也談及父親、前鳳山市長林三郎的從政過往，數度哽咽淚下。她也回憶父親一生最常叮嚀她「政治人物若是無法度解決人民的問題，就是對不起人民。」林三郎在市長任內，為解決鳳山垃圾問題承受極大壓力，為讓城市變得乾淨卻含冤入獄，直到過世都未能還清白，直至今日林三郎留給市民的是感念20年的政績。

圖說：林岱樺27日於鳳山舉辦造勢，進場受到大批群眾支持。（圖片來源：林岱樺辦公室提供） 林岱樺說，這一年來面對重重打擊，但在最絕望的時候，她始終記得父親交代：「不怨命、不怨天。」她強調，只要聽人民的心聲、感受市民的艱苦、耿直努力的服務，天公伯一定會給認真打拚的人交代。

林岱樺表示，她的市長初選活動從大岡山、大旗美回到大鳳山，超過10萬鄉親站出來力挺，她深深一鞠躬感謝市民的溫暖支持，也強調自己25年來沒有靠派系、沒有靠山頭，始終靠民眾的信賴，從立委走到今天參選市長。她也向市民懇託，在關鍵的初選民調中支持「高雄自己的女兒林岱樺」，喊話高雄人站出來選擇自己的未來。

圖說：林岱樺鳳山造勢展現氣勢。（圖片來源：林岱樺辦公室提供） 林岱樺指出，三山造勢象徵高雄正團結起來，為未來做出選擇，她也將在鳳山壓軸場，再次向全體市民強力宣示「團結勝選」的決心，迎向高雄下一個關鍵時刻。 這次鳳山造勢活動，林岱樺團隊邀集多位市議員及破百個地方社團、民間團體到場力挺，儘管天氣冷、上午仍飄細雨，仍有大量民眾不畏風寒提前進場，支持者以實際行動展現對林岱樺的信任與期待。

圖說：林岱樺在鳳山造勢場宣佈破10萬，展現勝選氣勢。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）

