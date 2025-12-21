鳳山造勢會場湧入7萬人稱冠！許智傑：我是大家的全民市長

許智傑(左一)表示自己是唯一有地方行政首長經驗的市長參選人，一定是高雄最好的選擇。 圖：許智傑競選總部/提供

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長提名人選關鍵時刻，立委許智傑展現超強接地氣的基層力量，今(21)日下午在高雄捷運鳳山西站旁的空地舉辦個人首場造勢活動，湧入7萬人將會場擠得水洩不通，當選呼聲不絕於耳；由於北捷日前發生4死多傷的嚴重治安事件，造勢活動中許智傑特別與現場支持者默哀，同時希望台灣的2千3百萬人同胞，珍惜與共同維護社會的祥和。

許智傑在眾多支持者的簇擁陣勢中進場，民眾爭相握手，步向演講堂的途中，可聽到「智傑仔，才是可以延續謝長廷、陳菊、陳其邁市長政策的唯一人選的接班人訴求。」許智傑回稱「希望能延續前輩的施政，讓高雄人更有光榮感，特別是黃仁勳在公開演講盛讚，高雄是世界數位孿生城市的典範。延續其邁市長的強項，我許智傑最專業，讓高雄變成臺灣的AI首都。」

廣告 廣告

擁有博士學位的高雄AI小金剛許智傑表示，從鳳山市民代表、高雄縣議員、鳳山市長到立法委員。在高雄服務27年，幾乎沒有週休二日。高雄這塊土地的蛻變，智傑一直都在。而面對銜接其邁市長的下一個4年，具有遠見、創意、行動力的市長，他是唯一有地方行政首長經驗的領導者，一定是高雄最好的選擇。

許智傑娓娓道出未來高雄擘畫藍圖，包括國道一號6線道拓寬8線道，捷運黃線已動工、國道7號也核定、更提出台86線從臺南延伸高雄、亞洲資產管理中心進駐高雄、替高雄爭取超過25條直飛航線、提出高雄國際郵輪倍增計畫，還有衛武營藝術文化中心在鳳山落腳。許智傑提出，三井lalaport選擇鳳山，他是成功關鍵推手，以及沒有許智傑，全國眷村規模最大的黃埔新村就會被拆除。

許智傑接著將未來的政見與支持者共享，他說過去其邁市長招商台積電，到高雄楠梓園區、鴻海更加碼投資到高雄亞灣打造旗艦總部，亞洲新灣區5G AIot、半導體S廊帶，已經有許多科技建設，我們有絕佳的產業基礎。要落實AI首都的政見，他以「AI for all」為核心理念，繼續推動AI產業應用深化。並設計專屬的高雄AI小秘書APP，成為全臺灣各大城市學習的典範，甚至將經驗推向全世界。許智傑在最近半年來結合百工百業，先後媒合多場「AI型農」、「AI漁業」、「AI商圈」等主題座談會。他說：「要串連高雄各大學成立AI人才培育基地，目標是創造更多工作機會，讓年輕人「不必北漂」、用AI將年輕人帶回高雄工作，打造高雄成為真正的AI首都。

投入初選選戰以來，許智傑發布16支政策創意短片，深愛選民稱讚，片中訴說對高雄市政擘劃、願景藍圖，為了要達到超過500萬人口才能成為自給自足的區域經濟體，他將結合高雄、台南、屏東以「南高屏大生活圈」為概念，打造台灣第二大生活圈，致力南臺灣共榮發展。從交通觀光、經濟產業，到城市發展，智傑都有具體構想。

許智傑強調，打造24小時無宵禁機場，高雄與桃園機場接駁航班恢復、增強國際航線連結性，帶領南高屏飛向全世界；爭取國際郵輪到高雄定點停靠，從港灣走向國際；架構AI住宅整合平台，應用智慧科技於居住環境；打造北高雄科技副都心，推動「教育三支箭」：推動品德教育，結合學校和家庭教育，宗教和社會教育，讓我們的孩子更有禮貌，更有涵養，更懂得感恩；全面推動AI教育、雙語教育，讓我們的孩子更有國際競爭力。

造勢開場以影片詳述曾是國小與國中、高中、大學、碩班、博士班同學的許智傑，從年少即展開成績優異與領導風格、重道德重人品的表現，直到碩慱士班都是同儕中的佼佼者，接著包括邱志偉、楊曜、李柏毅等立委、及前農業部長陳吉仲，先分別登台致詞力挺。支持群眾最最溫馨的一段，由鳳山區里長聯誼會廣大基層成員，邀大會所有在場一起合唱「你是我的靠山」，歌聲響徹雲霄，且相互緊握雙手，喻意全力與唯一支持許智傑的心念堅定不移，此時許智傑雙眼泛淚，以感激與感恩同時帶著喜極哽咽口吻頻說謝謝。

在鳳山lalaport的上樑典禮中，高雄市長陳其邁更特別讚譽許智傑比市長更像市長，後續的工作還要拜託他。許智傑表示，現在最關鍵的時刻，剩下最後不到一個月，根據最新掌握的民調數據，智傑現在是「坐二望一」，跟第一名都是1%的誤差範圍內，只差那麼最後的一口氣，雪球將會越滾越大，智傑就能翻轉局勢，成為代表民進黨守住高雄的最強人選。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄車站遭點名恐攻下個目標 陳其邁：啟動最高等級維安工作

先進製程加持！2026年半導體續熱 台積仍受惠優勢曝光

許智傑在高雄捷運鳳山西站旁的空地舉辦首場大型造勢活動。 圖：許智傑競選總部/提供

許智傑(中)在眾多支持者的簇擁陣勢中進場，現場民眾爭相握手。 圖：許智傑競選總部/提供