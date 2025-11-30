鳳山造勢5萬人相挺！邱議瑩喊遭潑髒水：民調第一證明我沒倒

爭取參選2026年高雄市長的民進黨立委邱議瑩，今天在鳳山舉辦造勢活動，現場湧入約5萬人，引發關注。邱議瑩表示，參選的過程中頻遭抹黑，「什麼垃圾山，什麼大峽谷，髒水一直往我的身上潑」，但最新民調顯示她是第一，這也證明她沒有被擊倒。

邱議瑩。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

邱議瑩表示，自己不會被任何事情擊倒，「2011年罹患癌症，我沒有被擊倒；2018年遭遇韓流攻擊，面對132萬則流言霸凌，我沒有被擊倒。」她直呼，這一次參選市長的過程，受到更多誇張的抹黑造謠，「什麼垃圾山，什麼大峽谷，髒水一直往我的身上潑，但是經過檢調的偵辦，真相大白，還我清白。」

邱議瑩30日在鳳山造勢。（圖／翻攝邱議瑩臉書）

邱議瑩指出，即使遭遇這麼多的風雨，她要告訴大家，根據最新的民調，自己已經是第一名，「這證明我沒有被擊倒，也不會被擊倒」，走過生死這一關，沒有什麼事情看不開。

高雄美濃大峽谷。（圖／翻攝柯志恩臉書）

邱議瑩說，她告訴自己，活著的時候，要努力而充實的過每一天，把每一天都當作最後一天，「在這個城市，有我愛的人，也有更多愛我的人，因為大家，我願意將我全部的生命和精力都奉獻給高雄，和高雄一起成長，和高雄一起打拼。」她強調，有信心接棒陳其邁，一起和大家開創新未來，請讓我們一起攜手向前，讓高雄繼續贏，「我是邱議瑩」，讓我們努力讓高雄贏。

