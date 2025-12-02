鳳山連環車禍！36歲騎士疑闖紅燈 連撞機車與遊覽車重傷送醫

鳳山機車騎士闖紅燈連撞3車手腳骨折送醫。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市鳳山區2日上午發生一起驚險的3車連環交通事故，1名36歲鄭姓男子騎乘機車，行經國泰路二段與議會路口時，疑似因闖紅燈而釀禍，事故先是擦撞前方同向機車，接著連人帶車滑行，最後猛撞1輛正在轉彎的遊覽車，造成鄭男手腳骨折，被緊急送往長庚醫院治療，所幸沒有生命危險。

鳳山分局忠孝派出所上午9時43分接獲報案後迅速到場，警方初步調查指出，鄭姓男子沿國泰路二段由南向北行駛，行經路口時疑似未遵守號誌，先撞上22歲吳姓男子騎乘的機車，造成對方車輛失控滑行。緊接著，鄭男失控的機車撞上61歲鍾姓男子駕駛的遊覽車，撞擊力道強大，使鄭男當場意識昏迷，手腳多處骨折，緊急送醫救治。

廣告 廣告

這起事故中吳姓機車騎士僅受到手腳擦傷，而遊覽車駕駛則未受傷，均無需送醫，警方現場對相關駕駛進行酒測，吳男與鍾男酒測值均為0，鄭男則交由醫院抽血檢測以確認是否涉及酒駕，警方經初步研判，認為事故主因可能是鄭男違規闖紅燈，但確切責任仍需交通警察大隊進一步調查分析，警方也再次提醒，行經路口時務必減速慢行，遵守號誌規定，以保障自身與其他道路使用者的安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了

「創業天才」被爆擅改公司密碼侵占200萬 躲女廁被逮稱：男廁客滿了

好奇病逝父「生前做什麼」 33歲男辭職返鄉！考上森管員榜首哽咽了