鳳山醫院二期工程完工啟用 提升南高雄醫療服務量能

高雄市鳳山醫院二期工期完工啟用，將可以提供更多的病床數，同時也導入智慧醫療系統，讓南高雄地區的民眾，可以獲得更即時且高品質的治療服務。

為強化南高雄地區急重症照護與整體醫療服務量能，高雄市鳳山醫院二期工程 正式完工啟用，不僅病床數倍增至349床，更導入智慧醫療系統，市長陳其邁表示，鳳山醫院肩負南高雄重要公立醫院角色，面對人口結構老化與 醫療需求不斷增加，市府持續投入資源強化在地醫療建設。隨著二期工程完工啟用， 醫院已規劃申請「中重度急救責任醫院」及「區域教學醫院」，未來不僅大幅提升急 重症處理能力，也讓市民在地即可獲得即時且高品質的治療，有效減輕轉診負擔，落 實醫療平權。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊指出，為提升醫療品質，鳳山醫院引進多項先 進醫療設備，強化急重症、外傷、外科手術及重症照護能力，並結合長庚醫療體系的臨床經驗與專業支援，讓南高雄民眾在地即可享有與大型醫學中心接軌的醫療服務。

鳳山醫院院長李建德表示，二期工程啟用不僅是硬體建設升級，更代表醫療品質、教 學研究與社會責任的全面提升。未來將持續結合市府政策與長庚醫療體系資源，深化急重症照護、人才培育、醫學研究與社區健康服務，攜手市民打造安全、友善且永續的健康城市。

鳳山醫院二期工程自111年3月起動土興建、114年12月完工啟用，耗時三年 多，二期工程緊鄰一期醫療大樓，完工後將與一期大樓互通，成為一棟加大版的地下 三層、地上十層智能綠建築，總樓地板面積達1萬5,928坪，全院床數共349床，包 括一般急性病房由100床大幅提升至250床，特殊病房亦由63床增加至99床，明顯 強化住院與急性照護量能。此外新建多功能檢查中心與復健治療空間，整合診療流 程，提供更舒適、安心的就醫環境與縮短檢查、治療的等待時間，提升整體就醫效率。