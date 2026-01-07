鳳山醫院高齡友善走入社區 健走闖關展現活躍老化正能量

為落實高齡友善城市與永續健康促進理念，結合ESG（環境、社會、治理）核心精神，高雄市立鳳山醫院今（七）日舉辦「銀采共創‧風華綻放-開心闖關健走活動」，邀集轄下六個醫事C級巷弄站共同參與，吸引百餘位長輩熱情響應，透過健走、闖關、藝文展演等多元形式，展現活躍老化與社區共融的正向能量。(見圖)

主辦單位今(七)日說明，該活動結合「銀采共創‧風華綻放」成果展，除參觀長輩們先前積極參與據點活動所創作的作品展，更藉由參觀藝文展的機會與其他據點伙伴交流；活動由專業師資帶領健康暖身操、輕鬆健走與趣味闖關任務，長輩們自鳳山老人活動中心出發，行經大東公園，最終抵達鳳山醫院參觀成果展，在安全無壓力的節奏中促進身體活動，同時欣賞長輩創作作品，促進不同據點間的交流與情感連結。

今日活動一大亮點，特別由鳳山醫院李建德院長帶領院內烏克麗麗社團帶來溫馨音樂表演，以輕快旋律陪伴長輩度過一段輕鬆自在的音樂饗宴，音樂不僅舒緩身心，也成為醫院與社區長輩情感連結的重要橋梁，同時展現醫療機構關懷人文與健康共融的軟實力。

鳳山區陳慧文議員及多位在里長到場支持活動並肯定這次活動多元落實ESG精神，在「環境（E）」面向鼓勵以健走取代交通移動，結合公園綠地路線，實踐低碳生活與友善環境理念；「社會（S）」面向則透過六個醫事C級巷弄站共同參與，降低長輩社會孤立風險，志工全程陪同，營造安全、溫暖且具包容力的高齡支持網絡；在「治理（G）」面向，由醫院整合社區據點、專業人員與志工資源共同規劃執行，展現公私協力與健康促進的治理效能。

鳳山醫院李建德院長表示，院方透過醫事C級巷弄站深耕社區，今日更是集合長輩將健康促進、藝術展演與永續發展理念融入日常生活，未來也將持續以ESG為核心，推動多元高齡健康促進活動，打造支持長輩「在地老化、健康老化、快樂老化」的友善社區環境。