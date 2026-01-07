鳳山醫院「健走+藝術」齊展長輩活力，打造友善高齡社區

▲百餘位長輩開心健走參觀作品展後合照

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為落實高齡友善城市與永續健康理念，結合ESG（環境、社會、治理）核心精神，高雄市立鳳山醫院今（7）日舉辦「銀采共創．風華綻放－開心闖關健走活動」，邀請轄下六個醫事 C 級巷弄站共同參與，吸引百餘位長輩熱情響應。活動透過健走、闖關、藝文展演等多元形式，展現活躍老化與社區共融的正向能量。

▲李建德院長致詞感謝長輩積極參與、響應ESG永續健康。

活動結合「銀采共創．風華綻放」成果展，長輩可參觀先前據點活動創作的藝術作品，並與其他據點伙伴交流。專業師資帶領健康暖身操，長輩們自鳳山老人活動中心出發，沿途行經大東公園進行輕鬆健走及趣味闖關，最終抵達鳳山醫院參觀成果展。在安全無壓力的節奏中，長輩不僅促進身體活動，也欣賞藝術作品、增進不同據點間的情感連結。

活動亮點之一，鳳山醫院李建德院長帶領院內烏克麗麗社團演出溫馨音樂，輕快旋律陪伴長輩度過一段愉快時光。音樂表演不僅舒緩身心，也成為醫院與社區長輩情感連結的橋樑，展現醫療機構的人文關懷與健康共融軟實力。

▲鳳山醫院高齡友善走入社區，長輩健走闖關展現活躍老化。

鳳山區陳慧文議員及多位里長到場支持，肯定活動多元落實ESG精神。在「環境（E）」面向，鼓勵以健走取代交通移動，結合公園綠地路線，實踐低碳生活與友善環境理念；「社會（S）」面向，透過六個巷弄站共同參與，降低長輩社會孤立風險，志工全程陪同，營造安全、溫暖的高齡支持網絡；「治理（G）」面向，由醫院整合社區據點、專業人員與志工資源共同規劃執行，展現公私協力的健康促進治理效能。

李建德院長表示，院方將持續以ESG為核心，推動多元高齡健康促進活動，打造支持長輩「在地老化、健康老化、快樂老化」的友善社區環境，將健康、藝術與永續理念融入日常生活，實現活躍老化正能量。（圖╱高雄市立鳳山醫院提供）