鳳山雙慈殿捐贈第66台四輪傳動消防警備車給高雄市消防局，市府秘書長郭添貴代表受贈致詞（記者鐘敏綺／攝）

記者鐘敏綺／高雄報導

高雄市鳳山區鳳邑雙慈殿今（29）日再度由廟方主委林明賢捐贈一輛消防警備車及各式救災救護器材給高雄市政府消防局，市府秘書長郭添貴代表受贈，這也是鳳邑雙慈殿捐贈給消防局的第66台四輪傳動消防警備車。

鳳邑雙慈殿除了捐贈消防警備車之外，還損贈自動心肺復甦機及手持式超音波各5組；自動心肺復甦機可穩定提供高品質心肺復甦術，即使在患者搬運過程中仍能保持穩定按壓，提升急救成功率；手持式超音波則可讓救護技術員得於送醫途中快速掃描病患胸腹重點區域，判斷內部受損情形，供後送醫院可更快速掌握患者狀況，提升存活率。

鳳邑雙慈殿有感於近年極端氣候，災害類型多元複雜，為使高雄消防局能因應各式複合型災害，尤其高雄市消防特搜隊前往花蓮馬太鞍救災，面對惡劣的環境，仍需挺進災區救援，為能保障消防同仁安全及完成各項任務，故決定捐贈消防局的第66台四輪傳動消防警備車及各式救災救護器材。