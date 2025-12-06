南部中心／曾虹雯、劉安晉 高雄市報導

高雄鳳山有員警發現註銷車牌的機車在路上趴趴走，示意騎士停車受檢，沒想到對方假配合真拒捕，靠邊停後居然衝撞警車想要趁隙落跑，員警奮力阻擋，和嫌犯機車倒成一團，員警腳部受到擦傷，最後還是負傷順利壓制嫌犯，警方也在嫌犯車上查獲毒品，將人移送法辦。

鳳山騎士拒檢衝撞警車落跑 警負傷壓制嫌犯、查獲毒品

警方一前一後攔查騎著註銷車牌機車的機車騎士。（圖／民視新聞）

警用機車一前一後攔查可疑車輛，機車騎士路口靠邊停，下一秒卻衝撞警車想要直接落跑，後方警車趕忙上前阻擋，最後三台車倒成一團。嫌犯假配合真拒捕，當場在路邊爆發拉扯扯。目擊攤商說，他要走警察不給他走，把他圍著，兩個警察都圍他，結果三台車都摔倒。最後警察就把他壓住，他要跑不給他跑，手銬給他銬著。事發在高雄鳳山八德路和文殿街口，警方當時正在進行例行巡邏，發現47歲吳姓男子騎乘註銷車牌的機車，鳴笛示意停車受檢，沒想到遭到對方衝撞拒捕，員警也當場受傷，還是奮力壓制嫌犯。目擊攤商說，警方很厲害耶，受傷還有辦法壓制他，警方說你給我爬起來，嫌犯就說我腳很痛，警方就說你腳很痛我腳也很痛啦。

事發在高雄鳳山八德、文殿路口。（圖／民視新聞）

高市警文山派出所副所長廖志皓說，警方在吳姓男子身上查獲，毒品海洛因安非他命，發現吳男騎乘之車輛，已遭通報遺失在案，全案詢後依違反毒品危害防制條例，侵占罪及妨害公務罪，移送台灣高雄地方檢察署偵辦。再看一次當時畫面，嫌犯猛催油門想要突破重圍，員警奮力阻擋，儘管負傷，最終還是順利壓制嫌犯，將人移送法辦。

原文出處：鳳山騎士拒檢衝撞警車落跑 警負傷壓制嫌犯、查獲毒品

