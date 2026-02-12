鳳山高中徵女學生伴遊「一對一校友陪聊」！校方遭罵回應了

許多學校在校慶時，會舉辦活動讓師生共同分享快樂，還有學校會邀請傑出校友回到學校參與。不過近日有網友在社群平台爆料，位在高雄市的鳳山高中，募集10位女學生一對一招待傑出校友，工作內容包括逛校園、聊天。文章曝光後引起大量批評。對此，校方稍早也給出回應。

一名網友在Threads上貼出鳳山高中的募集公告，內文提到該校將在3/28舉辦校慶園遊會，當天早上會有傑出校友表揚大會，需要募集10位女生協助一對一接待今年10位傑出校友，時間大概是早上8點半到9點半，需要條件包括笑容可掬、喜歡與人交流。

工作內容則有接待傑出校友，帶他們逛校園、聊學校人事物，最後帶往中山堂裡面就坐完畢即可，接待的學生可以跟傑出校友合照，放在自己的學習歷程檔案裡，會給予嘉獎一支，和4小時志工服務時數。

該網友痛批，「接待傑出校友阿北們限女性還要一對一聊天逛校園，到底什麼封建時代習俗，有夠噁」。其他民眾也紛紛回應，「限定性別真的很有事，但我也想要問鳳中傑出校友只有男性嗎？」、「為什麼男生不能去報名爭取嘉獎和志工時數，學校是不是搞男女對立」、「男生哭哭」、「家長應該站出來的，為何要指定女性，這是否違反性別平等教育法？」。另立委黃捷、高市議員陳慧文也留言表示，會關注此事，並向校方瞭解情況。

陳慧文稍早貼出校方回應，鳳山高表示，本案校方已於接獲外界反應時即行調整，並於昨（11）日即修正公告招募條件，調整為：誠摯邀請10位同學擔任一對一接待志工，條件需求：樂於與人交流、態度親切有禮、具責任感。

另本次學校招募禮賓大使疑義處，校方虛心接受並感謝外界給予的建言，後續將更落實性別平等之觀念，以利有意願之學生均有機會擔任校園親善大使，共同完備校慶引導及籌備事宜。

