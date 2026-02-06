鳳山「九龍金如意」市值暴漲至9億 廟方展示替代品

高雄市 / 綜合報導

高雄鳳山的天公廟，6年前耗資3億多，買了180公斤重的金條，請嘉義一名工藝家，打造九龍如意，如今金價飆漲，這作品也變得身價不斐，現在價值9億多，翻了3-4倍，而現在廟方呈現的作品，只是外觀貼上金箔的替代品，真正的九龍如意，被放在保險櫃裡，嚴密監控。

180公斤的金條，經過清點無誤後，放進熔爐高溫熔解，總共有九塊金條，變成液態金，倒入模型裡塑型，冷卻脫模，仔細敲除細部打磨，成品漸漸出爐。

最終打造出，重170公斤，長81公分寬14公分高10公分的，純金九龍如意，作品實在太特殊，藝術家還把當年打樣的模型，留作紀念，如今金價飆漲，這作品也價值不斐。

嘉義交趾陶與剪黏藝術家謝東哲：「這是全世界，最大造型的九龍如意，純黃金，還不是用金牌做的，因為金牌純度沒有條塊純。」

原來6年前，受高雄鳳山天公廟委託，第一次做出這麼昂貴的作品，廟方當初以三億元左右購買，180公斤黃金來製作，成本已經相當驚人，如今金價水漲船高，現在已經超過九億元價值。

銀樓業者龔哲琮：「(6年前可能)差不多2億8千多萬，現在9億2千萬，翻近四倍左右。」

民眾：「現在金價應該很貴，都黃金做的，就很值錢。」民眾：「很多錢，現在金價高，很有價值。」

而現在廟內展示的，是以銅鑄外貼金箔的替代品，真正的九龍一字如意，被存放在保險櫃裡，24小時監控防盜相當嚴密，宗教工藝品，如今也因為金價飆升，意外身價暴漲。

原始連結







