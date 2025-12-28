鳳山 濱山街人車搶道 爭拓寬改善

高雄鳳山區濱山街一帶，是在地居民日常覓食的重要地點，但該處因為道路空間狹窄，沒有人行道，行人只能與汽機車爭道。（紀爰攝）

高雄鳳山區濱山街一帶，是在地居民日常覓食重要地點，街道遍布餐廳、飲料店，又鄰近學區與醫院，但隨著人潮與車流增多，交通混亂，狹窄的濱山街無人行道，行人與汽機車爭道相當危險，在地里長與居民近日提議盼拓寬道路；高市都發局回應，濱山街為12公尺計畫道路，周邊屬私有地難以拓寬，不排除研議其他方式解套。

濱山街屬於鳳山區核心地段之一，該處鄰近正修科技大學、長庚醫院，平日不少大學生與前往看診的民眾會在該處活動。有學生指出，濱山街太狹窄，街道2側都有停汽機車的情況下，行人就沒多餘空間行走，甚至有時看到併排違停，覺得很誇張；也有其他學生說，現在警察抓得嚴，違停減少很多，但道路空間不足，人車混在一起走很危險。

飲料業者則說，長期觀察下來，騎機車跟步行前往濱山街的人居多，也許市府能規畫禁止汽車進入，或只開放汽機車單行通過，如同現在左營蓮池潭的蓮潭路一樣，一邊是單行道、另一邊則畫設人行道。

文德里長謝智華表示，建議市府也可以考慮利用都市更新方式，把濱山街的道路拓寬，提升使用空間，再鋪設人行道，滿足汽機車與行人需求，同時也能活化周邊老舊社區。

都發局回應，濱山街為已徵收開闢的12公尺計畫道路，周邊皆屬於私有住宅區土地，無特殊建築退縮規定，若要變更並拓寬道路較不可行；至於交通亂象部分，以及地方建議可改為單行道等，高市府等相關單位還有待前往現場會勘，並評估可行性。