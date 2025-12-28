鳳林歲末祝福 跨越泥淖燈明心安

11月鳳凰颱風來襲，馬太鞍溪水位暴漲，花蓮萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里災情慘重。慈濟志工第一時間投入災區，協助鄉親清理家園，也一路陪伴他們走過不安。今天在鳳林靜思堂舉辦的歲末祝福中，村里長與鄉親特別到場，向慈濟表達感恩。

花蓮萬榮鄉明利村長 林萬成：「感動真的不知道說多少遍了，到最後還是一句話 感動。」

泥水淹沒家園的景象，到現在還是難以忘懷。11月鳳凰颱風，馬太鞍溪水位暴漲，花蓮萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里，從災後清理家園、家訪關懷，到慰問金發放，藍天白雲的身影，讓鄉親留下深刻印象。花蓮鳳林鎮長橋里長 邱進崑：「早上因為感冒想要請假，可是想一想，一定要先趕來這邊感謝我們慈濟，真的很感謝慈濟，第一個到現場的就是我們慈濟，慰問金的發放，也是慈濟第一個到。」

慈濟志工持續走入社區，膚慰受災鄉親的心，也邀請大家到鳳林靜思堂，參加歲末祝福。慈濟志工 鍾美玉：「他們真的是很恐慌，那我們慈濟進去，是想要膚慰他們，不是只有暫時的膚慰跟陪伴，是我們都跟災民說 跟居民說，慈濟一直都在。」

靜思精舍 德安法師：「全世界最美的畫面，不是去哪裡玩 吃什麼，全世界最美就是有愛心，人與人之間互相的和平相處，那就會有快樂，這個社會就祥和。」

點亮心燈，為自己、也為世界祈福。 熱呼呼的平安粥，盛裝著志工的關懷與祝福，陪伴鄉親走出傷痛、迎接希望。

